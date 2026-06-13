Какую температуру кондиционера выставить в жару: эксперты назвали оптимальные показатели

Эксперты не рекомендуют устанавливать максимально низкую температуру.

С наступлением летней жары многие люди пытаются охладить дом, устанавливая на кондиционере максимально низкую температуру. Однако такой подход не всегда является наиболее эффективным ни для комфорта, ни для экономии электроэнергии. Об этом пишет издание NorthJersey.com со ссылкой на рекомендации специалистов и Министерства энергетики США.

Как отмечается в публикации, оптимальная температура кондиционера зависит от нескольких факторов, среди которых личные предпочтения, энергоэффективность системы и желание сократить расходы на электроэнергию.

По рекомендациям Министерства энергетики США, когда люди находятся дома, термостат следует устанавливать на уровне около 24-26 градусов по Цельсию. Такой режим позволяет поддерживать комфортную температуру в помещении без чрезмерной нагрузки на систему охлаждения.

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Во время длительного отсутствия дома эксперты советуют переключать настройки на более экономный режим или вообще выключать кондиционер.

Автор материала также приводит ряд советов, которые помогут снизить потребление электроэнергии без потери комфорта. В частности, рекомендуется использовать программируемые или "умные" термостаты, которые автоматически изменяют температуру в зависимости от времени суток и присутствия людей в доме.

Кроме того, эффективность кондиционирования можно повысить с помощью потолочных вентиляторов. Они улучшают циркуляцию прохладного воздуха, благодаря чему владельцы жилья могут устанавливать несколько более высокую температуру на кондиционере и при этом не испытывать дискомфорта.

Важным фактором является и уровень влажности воздуха. В регионах с влажным климатом контроль влажности иногда имеет не меньшее значение, чем само охлаждение. Для этого можно использовать специальный режим осушения воздуха в кондиционере или отдельный осушитель.

Также эксперты советуют днем держать закрытыми шторы и жалюзи, чтобы ограничить нагрев помещения солнечными лучами. Зато в прохладные ночные часы можно открывать окна для естественного охлаждения дома.

Особое внимание специалисты уделяют техническому обслуживанию кондиционеров. Грязные наружные и внутренние теплообменники могут ухудшать циркуляцию воздуха и снижать эффективность охлаждения. Эксперты также рекомендуют регулярно проверять уровень хладагента, ведь его недостаток заставляет систему работать дольше и тратить больше электроэнергии.

Другие бытовые советы

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Также мы рассказывали, что лисы все чаще появляются возле человеческих жилищ, ведь их привлекают огороды и источники пищи. Эксперты советуют отпугивать этих животных с помощью специй – острого перца, мяты и чеснока, которые можно рассыпать по периметру или распылить в виде настоя.

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