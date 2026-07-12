Как охладить дом в жару: бюджетный трюк, который используют в Париже

Воспользоваться этим приёмом очень просто.

Когда температура за окном стремительно растет, не обязательно тратиться на дорогие средства охлаждения. В Париже популярность приобрел простой трюк с алюминиевой фольгой, который помогает защитить квартиру от жары, пишет hovege.hu.

Значительная часть квартир нагревается именно через окна. Если часть солнечного излучения удастся отразить ещё до того, как оно достигнет стекла, температура внутри помещения будет повышаться медленнее.

Алюминиевая фольга не охлаждает воздух, а лишь уменьшает количество тепла, попадающего внутрь, поэтому она может быть особенно полезна для окон, выходящих на солнечную сторону, в частности на южную или западную.

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Установить фольгу очень просто – для этого не нужен даже клей. Внешнюю поверхность окна нужно слегка сбрызнуть водой, после чего приложить к ней фольгу и разгладить.

Тонкий слой воды временно удержит её на месте, а по окончании жаркого периода материал можно будет легко снять. Размещение фольги с внешней стороны окна ещё более эффективно, ведь солнечные лучи отражаются, не успев нагреть стекло.

Больше о борьбе с жарой

Ранее УНИАН писал о том, как охладить дом без кондиционера. Отмечалось, что испанский метод помогает даже в 45-градусную жару. К тому же, такой способ не требует дополнительных затрат.

Также исследователи назвали эффективные методы, как сделать дом прохладнее в жару. Важную роль в снижении температуры, по словам ученых, играет внешнее затенение, а также контроль вентиляции.

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