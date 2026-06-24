Как спастись от жары: этот неожиданный трюк поможет охладить дом

Даже замена привычных ламп накаливания может немного снизить температуру в помещении.

Во время сильной жары многие сталкиваются с проблемой духоты в квартире. Однако, как пишет Express, существуют простые способы сделать помещение прохладнее даже без кондиционера.

Эксперт по бытовым системам Питер Ноулз советует использовать необычный, но эффективный метод: вечером повесить перед открытым окном влажную простыню. Проходящий через ткань воздух будет естественным образом охлаждаться, что поможет снизить температуру в комнате.

По словам специалиста, есть и другие лайфхаки для борьбы с жарой:

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держите окна закрытыми в самые жаркие часы дня, чтобы горячий воздух не попадал внутрь;

зашторивайте окна плотными шторами или жалюзи;

используйте вентилятор правильно – ставьте его ближе к полу, где воздух прохладнее;

вечером направляйте вентилятор в сторону окна, чтобы вытолкнуть накопившееся тепло наружу;

отключайте от сети зарядные устройства, ноутбуки и другую технику, которая выделяет тепло даже в режиме ожидания;

готовьте еду и пользуйтесь стиральной машиной утром или поздно вечером, чтобы не нагревать помещение дополнительно.

Также эксперт рекомендует по возможности заменить старые лампы накаливания на светодиодные. Они выделяют значительно меньше тепла и помогают поддерживать более комфортную температуру в доме.

По словам специалиста, сочетание нескольких таких простых мер может заметно облегчить жизнь в жаркие дни и сделать помещение прохладнее без лишних затрат.

Жара в Европе - что известно

Во Франции введен максимальный – красный – уровень опасности из-за аномальной жары. По оценкам местных метеорологов, текущая волна высоких температур может оказаться рекордной для этого времени года за весь период наблюдений.

В отдельных городах Европы столбики термометров уже поднялись до +40...+41 градуса. При этом синоптики не исключают дальнейшего повышения температуры – местами она может достичь отметки +45 градусов.

Из-за экстреальной жары власти европейских старн заявили, что будут закрывать школы и отменять различные мероприятия.

Синоптики предупреждают о риске серьезных заболеваний и даже угрозе для жизни. По их словам, необычно высокие температуры могут оказать "негативное влияние на здоровье всего населения".

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