Метод, который может спасти жизнь в жару: куда приложить холодный компресс при перегреве

Многие люди прикладывают холодный компресс ко лбу, однако это не самое эффективное место.

В летнюю жару организм может опасно перегреться всего за несколько минут. Если знать, куда прикладывать холодный компресс, можно значительно быстрее охладить тело и снизить риск теплового удара, пишет egeszsegkalauz.hu.

Длительная жара представляет серьезную угрозу для здоровья. Когда организм уже не может эффективно охлаждаться, возникает тепловое истощение, которое без своевременной помощи может перейти в опасный для жизни тепловой удар. В таких случаях важно действовать как можно быстрее.

Многие люди инстинктивно прикладывают холодный компресс ко лбу, однако это не самое эффективное место. Некоторые участки тела позволяют быстрее снизить температуру организма.

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Тепловое истощение чаще всего возникает из-за потери большого количества жидкости и солей во время длительного пребывания на жаре, физической работы или интенсивных тренировок. В этот момент механизмы терморегуляции уже работают на пределе, поэтому состояние может быстро ухудшиться.

Первые симптомы теплового истощения

Состояние может проявляться по-разному: обильное потоотделение, холодная влажная кожа, головная боль, головокружение, слабость, сильная жажда, тошнота или рвота, мышечные судороги, учащенное дыхание и пульс, повышенная температура.

Симптомы не всегда возникают одновременно – иногда первым сигналом становятся именно судороги. Чаще всего они появляются в мышцах ног, рук или живота.

В таком случае следует перейти в тень или прохладное место, отдохнуть и восполнить запас жидкости и электролитов. Интенсивных нагрузок следует избегать в течение нескольких дней.

Куда прикладывать холодный компресс

Если нет доступа к душу или кондиционеру, поможет холодное влажное полотенце или компресс.

Его следует прикладывать не произвольно, а к участкам, где крупные сосуды проходят близко к поверхности кожи. Это обеспечивает более быстрое охлаждение крови и более эффективное снижение температуры тела. Лучшие зоны – шея, подмышки и паховая область.

Как помочь при тепловом истощении

Главная задача – как можно быстрее охладить организм и восполнить потерю жидкости.

Если человек в сознании, его следует перенести в прохладное место, ослабить одежду, уложить с немного приподнятыми ногами, давать пить воду или электролитные напитки небольшими глотками и приложить холодный компресс.

Быстрое охлаждение снижает риск перехода состояния в тепловой удар.

Когда состояние становится опасным

Тепловой удар – это неотложное состояние, требующее немедленной медицинской помощи. Организм в этом случае теряет способность регулировать температуру, которая может превышать 40 °C, а также нарушается работа мозга.

Среди симптомов – спутанность сознания, неадекватное поведение, судороги, потеря сознания, сильная слабость, учащённое дыхание. Кожа может быть горячей и сухой или, после нагрузки, влажной.

Почему нельзя прикладывать лед непосредственно к коже

Прямой контакт льда с кожей может вызвать сужение сосудов и уменьшить отдачу тепла, а также привести к повреждению кожи. Безопаснее использовать завернутый лед или холодный компресс.

Что пить при перегреве

Самое важное – восполнение жидкости и электролитов. В легких случаях достаточно воды, в более сложных – напитков с электролитами. Пить следует медленно, небольшими глотками. Алкоголь и кофеин не рекомендуются, поскольку усиливают обезвоживание.

За какое время может развиться тепловой удар

Распространено мнение, что тепловой удар возникает только после длительного пребывания на солнце. На самом деле при высокой температуре и влажности, особенно во время физической нагрузки, опасный перегрев может развиться уже через 30–60 минут. В группе риска – дети, пожилые люди и пациенты с хроническими заболеваниями. Именно поэтому действовать следует уже при первых симптомах.

Когда следует вызывать скорую помощь

Скорую помощь необходимо вызывать в случае потери сознания, судорог или отсутствия улучшения несмотря на охлаждение. До приезда медиков нужно продолжать охлаждение и не оставлять человека без присмотра.

Подробнее о том, как безопасно находиться на солнце

Ранее врач рассказал, что делать, если вы получили солнечный удар. Также, по его словам, в условиях аномальной жары лучше избегать выхода на солнце.

Также сообщалось, что делать, если вы получили солнечный ожог. Отмечалось, что независимо от того, нанесли ли мы солнцезащитный крем, ожоги все равно могут возникнуть.

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