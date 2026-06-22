Как правильно проветривать дом в жаркую погоду: эксперты объяснили основные правила

Лучшее время для открывания окон - это раннее утро и поздний вечер.

Во время жары окна помогают повысить комфорт в доме только тогда, когда их используют в соответствии с принципами естественной вентиляции. В частности, в руководстве компании Fintecnic отмечается, что важное значение имеют различия в температуре и давлении между помещением и окружающей средой, пишет WP tech.

По словам специалистов, прохладный воздух должен поступать в помещение, а теплый - подниматься и выходить наружу через верхние части окон или вентиляционные каналы.

Когда проветривать дом во время жары?

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Лучшее время для открывания окон - это рано утром и поздно вечером. В это время на улице, как правило, прохладнее, чем в помещении, поэтому свежий воздух может реально снизить температуру в комнатах. Окна утром стоит открыть широко, чтобы проветрить дом после ночи и выпустить накопившееся тепло.

"Когда температура на улице повышается, лучшим решением становится закрытие окон. По данным Fintecnic, это простой способ ограничить нагрев помещения в самую жаркую часть дня. Также помогает закрыть окна роллетами или шторами, лучше всего светлыми, поскольку они отражают солнечный свет и уменьшают количество тепла, попадающего внутрь", - объясняют в публикации.

Как обеспечить эффективную вентиляцию?

Важное значение имеет также то, как организовать поток воздуха в доме. Если ветер дует в одну стену здания, с этой стороны образуется более высокое давление, а с противоположной - более низкое. Поэтому следует открывать окна так, чтобы воздух поступал с наветренной стороны и выходил с другой стороны дома.

"Вечером, когда жара спадает, хорошо помогает также проветривание между окнами, расположенными на противоположных концах здания. Такое расположение ускоряет охлаждение помещений и улучшает условия на ночь. Если у жильцов есть такая возможность, циркуляцию воздуха может дополнительно поддерживать вентилятор", - отмечается в материале.

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