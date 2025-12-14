Можно подумать, что ледоколы разрезают замерзшие воды острыми носами, но на самом деле это не так.

В некоторых частях мира океаны и моря имеют тенденцию замерзать. И преодолевать ледяные воды обычные суда не могут – по крайней мере без помощи ледоколов.

Эти суда разбивают, измельчают и очищают замерзший морской лед, делая маршруты доступными для обычных судов, объясняет ресурс Slash Gear. Можно подумать, что ледоколы разрезают замерзшие воды острыми носами, но на самом деле это не так.

Такие корабли построены с округлым, наклонным носом, предназначенным для подъема на лед, который впоследствии разбивается под огромным весом судна. Для осуществления подъема такие суда используют чрезвычайную тяговую силу и корпуса, имеющие усиленную конструкцию.

"Они также используют специальные системы, уменьшающие трение между кораблем и окружающим льдом, через который он проплывает. Современные ледоколы обычно спасают другие суда, попавшие в ловушку замерзших вод; другие их обязанности включают сопровождение коммерческих судов, поддержку научных экспедиций и поддержание линий снабжения в Арктике и Антарктике", – пишут авторы.

Секретное оружие ледокола

Не все ледоколы построены одинаково – все зависит от назначения судна. Часть таких кораблей работают на дизель-электрических установках. В то же время самые мощные модели используют ядерные реакторы.

Но есть у ледоколов и "секретное оружие". Речь идет об усовершенствованной конструкции корпуса, системах воздушных пузырей и азимутальных движителях, которые помогают ему сохранять импульс даже в многолетнем льду.

Ледоколы и политика

Ледоколы играют ключевую роль в геополитической борьбе за контроль над Арктикой. Страны, имеющие развитый ледокольный флот, стремятся оказывать влияние, получить доступ и контроль над территорией, которая постепенно становится более судоходной из-за глобального потепления. Доминирующей силой в арктических водах авторы называют страну-оккупанта Россию – она имеет более 50 ледоколов и патрульных судов, способных плавать в замерзших водах.

В то же время США, Канада и Финляндия начали совместную программу под названием "Ледовый пакт", целью которой является совместное проектирование и строительство современных ледоколов для усиления своего присутствия в Арктике.

Будущее ледоколов

Ледоколы, которые будут бороздить воды Арктики в будущем, строятся с акцентом на лучшую тягу, высокую эффективность и усовершенствованные возможности обращения со льдом.

К примеру, финские инженеры разрабатывают суда следующего поколения с гибридными дизель-электрическими конфигурациями и аккумуляторным питанием. Одновременно они исследуют биометанол и гидроочищенное растительное масло (HVO) как альтернативные виды топлива

Для обеспечения эффективной навигации сквозь толстый лед изучаются оптимизация корпуса и проверенные на моделях ширины ледовых каналов. Что касается тяжелого льда, ядерная тяга остается единственным правильным решением.

