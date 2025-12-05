Украинский ледокол прибыл на станцию 'Академик Вернадский': какая задача у ученых

Путь из Чили до острова Галиндез занял пять дней, обычно бурный пролив Дрейка был спокойным.

Украинский ледокол "Ноосфера" прибыл на полярную станцию "Академик Вернадский", которая расположена на острове Галиндез. Как сообщил Национальный антарктический научный центр, судно доставило команду украинской сезонной экспедиции, а также участников Первой мексиканской антарктической экспедиции.

Отмечается, что путь из Пунта-Аренаса (Чили) до "Вернадского" занял пять дней. Обычно бурный пролив Дрейка был достаточно спокойным.

"Движемся, как по идеальному автобану: никаких препятствий - только скорость и пространство", - так описал пересечение пролива Дрейка геофизик Юрий Отруба.

Специалист является участником научной группы украинского сезонного отряда, в который также входят биологи, геологи и океанографы. Их основная задача - отбор образцов в различных средах и настройка нового оборудования.

Другая группа "сезона" - технические специалисты, которые на станции будут заниматься неотложными ремонтными работами.

Сотрудничество с мексиканскими учеными

В состав мексиканской экспедиции входят четверо геологов. Совместно с украинскими учеными они будут отбирать пробы горных пород как на суше, с островов вокруг станции, так и со дна Южного океана. Как объясняют ученые, это нужно для реконструкции палеобиогеографических и палеоклиматических условий и климатических колебаний в океане.

"Сотрудничество с мексиканскими коллегами стало возможным благодаря Меморандуму между НАНЦ и Мексиканским агентством антарктических исследований Agencia Mexicana de Estudios Antárticos (AMEA), подписанному летом этого года. Во время путешествия "Ноосферой" иностранные гости впервые попробовали блюда украинской кухни, которые им очень пришлись по душе", - рассказали в центре.

Изучение дна океана

Кроме доставки экспедиций, "Ноосфера" обеспечивала проведение исследований на пути к станции. В частности, украинские океанографы впервые запустили в океан системы многолучевого эхолота для считывания поверхности дна на глубинах до 12 км с разрешением до 25 см на пиксель. Также эхолот "видит" до 500 м под дном.

"Это глаза для наших геологических морских работ", - отметили ученые.

В ближайшие дни планируется разгрузка судна, а также начало новых направлений работ на станции.

Больше о задачах "Ноосферы"

Как писал УНИАН, ранее на украинском ледоколе "Ноосфера" провели важные геологические исследования, которые должны "рассказать" об изменении климата на Земле за последние 20 тыс. лет. Во время рейса ледокола из Чили к украинской полярной станции "Академик Вернадский" на остров Галиндез ученые продолжили геологические исследования Южного океана. Их начали в первом антарктическом сезоне судна (2022 год), сейчас удалось взять 7 колонок донных отложений в 7 точках недалеко от станции - в районе пролива Пенола и Френч. Там обнаружены тектонический разлом и ледниковые долины. Образцы будут изучать в лабораториях Киева и Одессы.

