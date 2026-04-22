США развернули украинскую систему против дронов после атак Ирана, - Reuters

После атак иранских дронов американские военные начали использовать украинскую систему "Карта неба".

Американские военные начали использовать украинские технологии борьбы с беспилотниками на ключевой базе в Саудовской Аравии после серии атак иранских дронов и ракет. Речь идет о платформе "Карта неба", которую развернули на авиабазе Принца Султана, пишет Reuters.

По данным источников, систему "Карта неба", созданную Sky Fortress, внедрили в течение последних недель. Украинские военные также прибыли для обучения американских подразделений.

Платформа Sky Map используется для обнаружения воздушных угроз, в частности иранских дронов Shahed, и координации их перехвата. Она объединяет данные с радаров и датчиков в единую систему управления.

Реакция после атак и уязвимость ПВО

Решение о развертывании системы было принято после серии ударов по базе, в результате которых были уничтожены самолеты и инфраструктура, а также погиб по меньшей мере один военный.

Аналитики отмечают, что ситуация демонстрирует слабые места американской обороны.

"В сфере противоракетной обороны США по всему миру существуют давние пробелы. Это хорошо понимают, но этот вопрос не решали", – заявил старший научный сотрудник вашингтонского аналитического центра Hudson Institute Тимоти Уолтон.

Контраст с заявлениями Трампа

Развертывание украинской технологии произошло менее чем через месяц после заявления Дональда Трампа, который отверг помощь Украине. Тогда американский президент заявил:

"Нам не нужна их помощь в обороне от беспилотников".

Параллельно Пентагон наращивает финансирование противодроновых технологий. В частности, выделено 350 млн долларов на усиление защиты. В то же время в США признают, что полностью устранить угрозу невозможно.

Как работает "Карта неба"

Система является ключевой платформой управления, которую используют украинские военные. Она анализирует данные с тысяч датчиков и позволяет быстро обнаруживать и сопровождать воздушные цели.

Компанию Sky Fortress основали в 2022 году украинские инженеры при поддержке оборонной инициативы Brave1.

На базе также применяются другие решения, в частности перехватчики Merops и системы Coyote. Однако во время испытаний возникали инциденты – один из дронов-перехватчиков потерял управление и врезался в инфраструктуру.

В то же время американские компании настаивают на эффективности своих разработок.

Представитель RTX заявил, что перехватчик Coyote "доказал свою высокую эффективность, победив сотни воздушных угроз".

Персидский залив – опыт Украины

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что украинские специалисты в нескольких странах Ближнего Востока продемонстрировали, как украинские зенитные перехватчики сбивают иранские ударные дроны типа "Шахед".

Кроме того, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте отметил важную роль украинских технологий в отражении атак российских и иранских дронов. По его словам, уроки, извлеченные из боев на фронте, теперь помогают спасать жизни в арабских странах Персидского залива.

