Война Трампа против Ирана может стать его самым опасным просчетом, - Reuters

Далеко не все аналитики верят в то, что Трамп сможет добиться своих целей в Иране.

Спустя неделю после начала войны против Ирана, которая погрузила Ближний Восток в хаос, президент США Дональд Трамп сталкивается с растущим списком рисков и вызовов, которые вызывают сомнения в том, что он сможет превратить это в геополитическую победу.

Как пишет Reuters, после убийства верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи и нанесения сокрушительных ударов по иранским силам, военная операция США и Израиля быстро переросла в региональную войну, которая угрожает более длительным военным вмешательством США с последствиями, выходящими за рамки контроля Трампа.

Авантюра Трампа в Иране

"Иран - это сложная и потенциально затяжная военная кампания. Трамп рискует глобальной экономикой, региональной стабильностью и результатами своей собственной Республиканской партии на промежуточных выборах в США", - заявила журналистам Лаура Блуменфельд из Школы передовых международных исследований имени Джонса Хопкинса в Вашингтоне.

В агентстве напомнили, что Трамп, придя к власти, обещал удержать США от "глупых военных интервенций". Теперь же весь мир наблюдает за тем, что многие эксперты называют "бесконечной войной по собственному выбору".

Кроме того, аналитики отмечают, что Трамп не смог сформулировать подробный перечень целей или четкий план завершения операции "Эпическая ярость". В агентстве подчеркнули, что президент США озвучивает совершенно разные обоснования войны и определения того, что будет считаться победой.

В агентстве добавил, что число американских жертв будет расти, если война против Ирана затянется. Более того, перебои в поставках нефти из Персидского залива могут нанести политический ущерб Республиканской партии.

Сторонники Трампа пока поддерживают его в вопросе Ирана

В агентстве отметили, что некоторые сторонники Трампа критикуют его за то, что он решил напасть на Иран. Тем не менее, многие члены его движения Make America Great Again (MAGA) пока что в основном поддерживают его в этом вопросе.

Однако любое ослабление поддержки сторонников Трампа может поставить под угрозу контроль республиканцев над Конгрессом на промежуточных выборах в ноябре, подчеркнули в агентстве.

"Американский народ не заинтересован в повторении ошибок Ирака и Афганистана. База MAGA разделена между теми, кто полагался на обещания не начинать новых войн, и теми, кто лоялен к решению Трампа", - сказал журналистам стратег-республиканец Брайан Дарлинг.

Опасный просчет Трампа

Многие аналитики уверены в том, что Трамп, начиная военную операцию против Ирана, рассчитывал на то, что она пройдет так же, как операция в Венесуэле в начале этого года. Тем не менее, Тегеран оказался гораздо более сильным и лучше вооруженным противником.

Даже совместный удар США и Израиля, в результате которого были убиты Хаменеи и некоторые другие высокопоставленные лидеры, пока не смог помешать Ирану организовать военный ответ и вызвал вопросы о том, не будут ли они заменены еще более жесткими фигурами, отметили в агентстве.

Кроме того, некоторые аналитики в разговоре с журналистами выразили опасения, что после смены режима Иран может погрузиться в хаос и развалиться, что еще больше дестабилизирует Ближний Восток.

Трамп заявил о полном уничтожении иранского флота

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что за три дня операции "Эпическая ярость" США полностью уничтожили иранский флот. По его словам, в ходе операции удалось затопить 42 иранских корабля.

Трамп сказал, что за три дня операции была ликвидирована значительная часть морского и воздушного потенциала Ирана. Он добавил, что также в результате атак в Иране полностью исчезли телекоммуникации.

