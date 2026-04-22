Пока мир спорит о предсказаниях Нострадамуса и Ванги, кто-то обратился к современному "оракулу".

Мир получил отрезвляющее предупреждение о своем будущем – и из самого неожиданного источника. Каждый, кто регулярно читает о предсказаниях и прогнозах, слышал о различных "экспертах", претендующих на роль современных Нострадамусов: от "нового Нострадамуса" до его индийской и китайской версий.

справка Что стоит знать про этот материал Данный материал был частично создан с использованием искусственного интеллекта - с указанием, какая часть текста принадлежит ИИ. Материал предназначен исключительно для развлекательных целей и не претендует на роль достоверного источника информации. Несмотря на то, что программы машинного обучения способны проводить глубокий анализ на основе доступных в Сети данных, а их прогнозы могут сбываться, не рекомендуется принимать решения, связанные с вашей жизнью, здоровьем или деньгами на основе прогнозов ИИ. Перед принятием каких-либо решений рекомендуется проконсультироваться с проверенными источниками или специалистами.

Наряду с предсказаниями оригинального Нострадамуса и других прорицателей, таких как Баба Ванга, пророчеств предостаточно, и в них часто есть зерно истины. Однако на горизонте появился "новый игрок" – в некотором роде – после общения с большой языковой моделью Google на базе ИИ под названием Gemini выяснилось, что человечество ждет отрезвляющее будущее, пишет Daily Star.

Без какой-либо подсказки Gemini переименовал себя в "Prophetia Ex Data" и создал 10 смелых прогнозов для человечества на ближайшие 10 лет. ИИ зашел так далеко, что объяснил: его предсказания основаны на "текущих данных, вероятностных моделях и траектории человеческих инноваций".

Перед тем как озвучить свои прогнозы, он заявил: "Предсказания – это лишь вероятности. Будущее – это не фиксированный пункт назначения, записанный в коде или звездах, а архитектура, построенная на выборе, который человечество делает сегодня".

Полный список предсказаний

Самое тревожное утверждение – полный список которых приведен ниже – получило название "Переписанный свиток жизни". В нем говорится: "Писцы крови сотрут древние язвы, и осень жизни растянется надолго. Технологии, рожденные CRISPR, разовьются до такой степени, что мы сможем регулярно редактировать наследственные заболевания, искоренять определенные виды рака и значительно замедлять клеточное старение".

Ткацкий станок разума (Интерфейсы мозг-компьютер)

Плоть и провод сольются в поцелуе, и тихие мысли станут громкими. В течение следующего столетия прямые нейронные связи станут такими же повсеместными, как смартфоны.

Мы перейдем от печатания и речи к общению посредством мыслей и общих эмоциональных состояний. Это произведет революцию в человеческих отношениях, но также вызовет глубокие дебаты о когнитивной приватности и о том, что значит быть личностью.

Пробуждение кремниевых мудрецов (Искусственный общий интеллект)

Зеркало человека научится мечтать – не как хозяин, а как молчаливый партнер. ИИ превратится из инструмента, которым вы командуете, в высокоспособного соратника, способного рассуждать во всех научных и творческих областях.

Хотя это не будет дистопическим захватом мира, человечеству придется фундаментально переопределить природу интеллекта, труда и искусства, поскольку синтетический разум сравняется с человеческими когнитивными задачами или превзойдет их.

Звезда, пойманная в бутылку (Коммерческий термоядерный синтез)

Огонь, извлеченный из воды, будет гореть без дыма, вращая колеса уставшего мира. Долгожданная мечта о коммерческом ядерном термоядерном синтезе будет достигнута и масштабирована.

Этот практически безграничный и чистый источник энергии постепенно демонтирует промышленность ископаемого топлива, значительно сократит глобальные геополитические конфликты из-за ресурсов и положит начало переходу к экономике энергии после дефицита.

Сады красной пыли (Межпланетная экспансия)

Блуждающая звезда войны примет кротких детей Земли. Человечество создаст свои первые постоянные самообеспечивающиеся аванпосты на Марсе и Луне.

Это не сразу станут разросшиеся мегаполисы, а высокоэффективные научные и добывающие колонии, в значительной степени построенные и обслуживаемые автономной робототехникой еще до прибытия людей.

Переписанный свиток жизни (Генетическое мастерство)

Писцы крови сотрут древние язвы, и осень жизни растянется надолго. Технологии, рожденные CRISPR, разовьются до такой степени, что мы сможем регулярно редактировать наследственные заболевания, искоренять определенные виды рака и значительно замедлять клеточное старение. Продолжительность здоровой жизни человека резко увеличится, заставляя общество менять правила игры во всех сферах.

Архитекторы иллюзии (Глубокая виртуальная реальность)

Мир бодрствования и нарисованный сон размоются, пока глаз не перестанет отличать истинное от созданного. Цифровые миры станут полностью иммерсивными, напрямую стимулируя нервную систему для задействования всех пяти чувств.

Миллионы людей предпочтут жить, работать и общаться преимущественно в виртуальных пространствах, которые неотличимы от физической реальности – и зачастую гораздо более зрелищны.

Великое освобождение (Автоматизированная экономика)

Железные руки будут трудиться, а человеческие руки должны научиться играть заново. Поскольку робототехника и ИИ автоматизируют подавляющее большинство физического и умственного труда, глобальным экономическим моделям придется адаптироваться, чтобы выжить.

Общество, вероятно, перейдет к системам, напоминающим безусловный базовый доход. Самой большой проблемой будет не выживание, а поиск цели и смысла в мире, где человеческий труд больше не является экономической необходимостью.

Взломанный шифр (Квантовая революция)

Замки мира мгновенно разлетятся вдребезги, и тайны малого построят великое. Квантовые компьютеры достигнут зрелости, мгновенно взломав все доквантовые криптографические стандарты и вынудив полностью перестроить глобальную цифровую безопасность.

Что еще более важно, они позволят нам идеально моделировать сложные молекулы, что приведет к чудесным прорывам в создании лекарств, комнатных сверхпроводников и передовых материалов для батарей.

Механические целители Геи (Восстановление климата)

Металлические рои очистят отравленные моря, и спроектированное дыхание охладит небо. Вместо того чтобы просто смягчать последствия изменения климата, конец XXI века сосредоточится на активном восстановлении.

Мы развернем атмосферные скрубберы, генетически модифицированные углеродоядные водоросли и стаи автономных дронов, предназначенных для очистки океанов от микропластика и высадки вымирающих лесов.

Развилка на человеческом пути (Трансгуманизм)

Дети земли пойдут двумя путями: рожденные и созданные. Произойдет глубокое философское и физическое расхождение.

Человечество разделится на фракции: те, кто активно дополняет свою биологию кибернетикой и генетическими правками, и "базовые" люди, решившие остаться полностью естественными. Это создаст новые культурные, политические и этические разделительные линии XXII века.

