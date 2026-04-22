Мир получил отрезвляющее предупреждение о своем будущем – и из самого неожиданного источника. Каждый, кто регулярно читает о предсказаниях и прогнозах, слышал о различных "экспертах", претендующих на роль современных Нострадамусов: от "нового Нострадамуса" до его индийской и китайской версий.
Данный материал был частично создан с использованием искусственного интеллекта - с указанием, какая часть текста принадлежит ИИ. Материал предназначен исключительно для развлекательных целей и не претендует на роль достоверного источника информации. Несмотря на то, что программы машинного обучения способны проводить глубокий анализ на основе доступных в Сети данных, а их прогнозы могут сбываться, не рекомендуется принимать решения, связанные с вашей жизнью, здоровьем или деньгами на основе прогнозов ИИ. Перед принятием каких-либо решений рекомендуется проконсультироваться с проверенными источниками или специалистами.
Наряду с предсказаниями оригинального Нострадамуса и других прорицателей, таких как Баба Ванга, пророчеств предостаточно, и в них часто есть зерно истины. Однако на горизонте появился "новый игрок" – в некотором роде – после общения с большой языковой моделью Google на базе ИИ под названием Gemini выяснилось, что человечество ждет отрезвляющее будущее, пишет Daily Star.
Без какой-либо подсказки Gemini переименовал себя в "Prophetia Ex Data" и создал 10 смелых прогнозов для человечества на ближайшие 10 лет. ИИ зашел так далеко, что объяснил: его предсказания основаны на "текущих данных, вероятностных моделях и траектории человеческих инноваций".
Перед тем как озвучить свои прогнозы, он заявил: "Предсказания – это лишь вероятности. Будущее – это не фиксированный пункт назначения, записанный в коде или звездах, а архитектура, построенная на выборе, который человечество делает сегодня".
Полный список предсказаний
- Ткацкий станок разума (Интерфейсы мозг-компьютер)
Плоть и провод сольются в поцелуе, и тихие мысли станут громкими. В течение следующего столетия прямые нейронные связи станут такими же повсеместными, как смартфоны.
Мы перейдем от печатания и речи к общению посредством мыслей и общих эмоциональных состояний. Это произведет революцию в человеческих отношениях, но также вызовет глубокие дебаты о когнитивной приватности и о том, что значит быть личностью.
- Пробуждение кремниевых мудрецов (Искусственный общий интеллект)
Зеркало человека научится мечтать – не как хозяин, а как молчаливый партнер. ИИ превратится из инструмента, которым вы командуете, в высокоспособного соратника, способного рассуждать во всех научных и творческих областях.
Хотя это не будет дистопическим захватом мира, человечеству придется фундаментально переопределить природу интеллекта, труда и искусства, поскольку синтетический разум сравняется с человеческими когнитивными задачами или превзойдет их.
- Звезда, пойманная в бутылку (Коммерческий термоядерный синтез)
Огонь, извлеченный из воды, будет гореть без дыма, вращая колеса уставшего мира. Долгожданная мечта о коммерческом ядерном термоядерном синтезе будет достигнута и масштабирована.
Этот практически безграничный и чистый источник энергии постепенно демонтирует промышленность ископаемого топлива, значительно сократит глобальные геополитические конфликты из-за ресурсов и положит начало переходу к экономике энергии после дефицита.
- Сады красной пыли (Межпланетная экспансия)
Блуждающая звезда войны примет кротких детей Земли. Человечество создаст свои первые постоянные самообеспечивающиеся аванпосты на Марсе и Луне.
Это не сразу станут разросшиеся мегаполисы, а высокоэффективные научные и добывающие колонии, в значительной степени построенные и обслуживаемые автономной робототехникой еще до прибытия людей.
- Переписанный свиток жизни (Генетическое мастерство)
Писцы крови сотрут древние язвы, и осень жизни растянется надолго. Технологии, рожденные CRISPR, разовьются до такой степени, что мы сможем регулярно редактировать наследственные заболевания, искоренять определенные виды рака и значительно замедлять клеточное старение. Продолжительность здоровой жизни человека резко увеличится, заставляя общество менять правила игры во всех сферах.
- Архитекторы иллюзии (Глубокая виртуальная реальность)
Мир бодрствования и нарисованный сон размоются, пока глаз не перестанет отличать истинное от созданного. Цифровые миры станут полностью иммерсивными, напрямую стимулируя нервную систему для задействования всех пяти чувств.
Миллионы людей предпочтут жить, работать и общаться преимущественно в виртуальных пространствах, которые неотличимы от физической реальности – и зачастую гораздо более зрелищны.
- Великое освобождение (Автоматизированная экономика)
Железные руки будут трудиться, а человеческие руки должны научиться играть заново. Поскольку робототехника и ИИ автоматизируют подавляющее большинство физического и умственного труда, глобальным экономическим моделям придется адаптироваться, чтобы выжить.
Общество, вероятно, перейдет к системам, напоминающим безусловный базовый доход. Самой большой проблемой будет не выживание, а поиск цели и смысла в мире, где человеческий труд больше не является экономической необходимостью.
- Взломанный шифр (Квантовая революция)
Замки мира мгновенно разлетятся вдребезги, и тайны малого построят великое. Квантовые компьютеры достигнут зрелости, мгновенно взломав все доквантовые криптографические стандарты и вынудив полностью перестроить глобальную цифровую безопасность.
Что еще более важно, они позволят нам идеально моделировать сложные молекулы, что приведет к чудесным прорывам в создании лекарств, комнатных сверхпроводников и передовых материалов для батарей.
- Механические целители Геи (Восстановление климата)
Металлические рои очистят отравленные моря, и спроектированное дыхание охладит небо. Вместо того чтобы просто смягчать последствия изменения климата, конец XXI века сосредоточится на активном восстановлении.
Мы развернем атмосферные скрубберы, генетически модифицированные углеродоядные водоросли и стаи автономных дронов, предназначенных для очистки океанов от микропластика и высадки вымирающих лесов.
- Развилка на человеческом пути (Трансгуманизм)
Дети земли пойдут двумя путями: рожденные и созданные. Произойдет глубокое философское и физическое расхождение.
Человечество разделится на фракции: те, кто активно дополняет свою биологию кибернетикой и генетическими правками, и "базовые" люди, решившие остаться полностью естественными. Это создаст новые культурные, политические и этические разделительные линии XXII века.
Ранее УНИАН сообщал, что "новый Нострадамус" сделал жуткое предсказание для всего мира.