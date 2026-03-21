Война США с Ираном была предсказана? Что Нострадамус писал о 'семи месяцах великой войны'

Спустя почти 500 лет после смерти самого известного провидца в истории, его катрены снова вызывают тревогу.

Оказались ли предсказания Нострадамуса на 2026 год верными? Прошло уже три месяца года, и ситуация на этом фронте выглядит довольно жутко. Его нет уже почти 500 лет, но то, что он оставил после себя, вызывает мурашки по коже. Хотя провидец ничего не предсказывал "напрямую".

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

Вместо этого он писал четверостишиями (катренами), поэтому сообщения о его предсказаниях – это лишь их интерпретация, пишет PennLive. На протяжении многих лет некоторые из этих катренов, казалось, пугающе близко подходили к событиям, которые действительно имели место.

Итак, что же он предсказал на 2026 год

Что ж, есть катрен, который гласит: "Из-за благосклонности, которую проявит город... Тичино переполнится кровью".

Тичино – это регион в Швейцарии, изобилующий лесами, озерами и ледниками. Кажется, нет особой ясности в том, почему он может переполниться кровью... но будем надеяться, что это предсказание было ошибкой. Звучит не очень хорошо.

Он также писал: "Семь месяцев великой войны, люди погибли из-за зла / Руан, Эврё, король не подведет".

Это может показаться немного зловещим для людей, учитывая, что Соединенные Штаты только что вступили в войну с Ираном.

Существует также катрен, в котором говорится, что "великий рой пчел поднимется из ночной засады", и нашлись люди, которые подумали, что это может быть связано с дронами. Дроны стали популярным оружием в этой войне.

Также есть катрен, который гласит: "Великий человек будет сражен днем ударом молнии". Вот здесь интерпретации действительно вступают в игру. Загуглите это – и найдутся люди, которые, по-видимому, думают, что это относится к знаменитости, в которую действительно ударила молния. Другие полагают, что это намекает на убийство крупной фигуры.

Так что, опять же, учитывая историю предсказаний Нострадамуса и то, что сейчас происходит в мире, легко немного обеспокоиться всем этим.

