Эксперты советуют выбросить их из холодильника: 3 овоща, которые не терпят холода

Они предупреждают, что низкие температуры не только портят вкус любимых продуктов, но и могут сделать их опасными для здоровья.

Привычка охлаждать все овощи после покупки в магазине может серьезно навредить здоровью и испортить качество ужина, пишет Simply Recipes.

По словам владельца магазина Rubinette Produce ДжошаОлсберга, три самых популярных продукта – картофель, лук и базилик – категорически не приспособлены к жизни в холодильнике.

Наибольшую угрозу представляет картофель, в отношении которого существует официальное предупреждение американского регулятора FDA.

Видео дня

Поэтому Управление по контролю за продуктами и лекарствами США настоятельно рекомендует отказаться от ее хранения в холоде. Согласно исследованиям, низкая температура заставляет крахмал превращаться в сахар. При дальнейшем приготовлении такого картофеля на высоких температурах образуется акриламид – вещество, которое классифицируют как вероятный канцероген. Кроме того, овощ становится твердым, зернистым и приобретает неприятный сладковатый привкус.

Для базилика и лука холодильник также является губительным местом. По данным эксперта, ароматная зелень в холоде мгновенно теряет свои эфирные масла, из-за чего листья начинают чернеть и увядать.

Что касается лука, то в отличие от зеленого, обычные "бумажные" сорта (желтый, белый и красный) во влажной холодной среде очень быстро размягчаются. Это приводит к ускоренному гниению и появлению неприятного запаха.

Как хранить правильно по информации специалиста:

Базилик: держать в стакане с водой на столе, как букет цветов.

Картофель: исключительно в темном, прохладном и проветриваемом месте (кладовая или подвал).

Лук: отдельно от картофеля в бумажных или сетчатых пакетах, чтобы обеспечить доступ воздуха.

Полезные советы

