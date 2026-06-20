Как приготовить холодный кофе дома: 4 самых простых способа

В летний жаркий день этот напиток порадует любого.

Холодный кофе – незаменимый напиток летом. Он освежает, содержит кофеин и прекрасно сочетается с самыми разными добавками: будь то ванильный сироп или соки.

Издание Real Simple выяснило, как приготовить дома самый вкусный холодный кофе, чтобы не переплачивать в кофейне.

Охлажденный обычный кофе

Это самый простой и быстрый способ приготовить холодный кофе, ведь нужно всего лишь заварить горячий кофе, а затем охладить его.

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Приготовьте кофе по своему обычному рецепту, дайте ему остыть, перелейте в герметичную посуду и охладите в холодильнике. По желанию добавьте льда.

Горячий кофе со льдом

Этот способ немного отличается от описанного выше: сначала нужно заварить горячий кофе и налить его в емкость со льдом. В зависимости от того, насколько горячим является кофе, возможно, понадобится добавить больше льда, чтобы достаточно охладить напиток. Просто имейте в виду: чем больше льда вы добавите, тем более разбавленным получится готовый напиток.

Холодное заваривание

Холодное заваривание – самый трудоёмкий способ приготовления холодного кофе, но результат того стоит, если вы любите насыщенный и крепкий вкус в холодных кофейных напитках.

Для начала в большой кувшине или ёмкости смешайте кофе и воду, плотно закройте и дайте кофе настояться в течение 16–24 часов. Потом с помощью кофейного фильтра и воронки процедите холодный кофе в новую ёмкость, охладите и подавайте со льдом, разбавляя концентрат водой или молоком.

Автоматическое холодное заваривание

Некоторые домашние кофемашины имеют режим холодного заваривания. Кофе медленно заваривается при минимальном нагреве, но с максимальной эффективностью. Кофеварка подсказывает, сколько граммов кофе нужно отмерить, и автоматически дозирует.

Ранее УНИАН писал, когда лучше пить кофе.

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