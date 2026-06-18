Когда лучше пить кофе – до или после завтрака: обнародованы результаты исследования

Существует несколько веских причин, почему стоит сначала насладиться завтраком, а уже потом выпить чашку кофе.

Большинство полезных свойств кофе проявляются независимо от того, пьете ли вы его до или после завтрака, пишет verywell health.

Издание сообщает, что если вы хорошо переносите кофе и любите выпивать его сразу после пробуждения, ещё до еды, то нет необходимости менять свой распорядок дня.

Однако, если употребление кофе вызывает расстройство желудка или влияет на контроль уровня сахара в крови, лучшим вариантом может быть его употребление после завтрака.

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Кофе перед завтраком: "за" и "против"

Как отмечает Science Direct, к потенциальным преимуществам употребления кофе перед завтраком относятся:

Усиленный эффект кофеина: когда в желудке нет пищи, кофеин из вашей чашки действует быстрее;

Поддержка во время тренировок: употребление кофе с самого утра может помочь улучшить результаты тренировок, если вы тренируетесь рано утром;

Более быстрое усвоение: натощак кишечник быстрее усваивает кофе и его полезные питательные вещества, такие как антиоксиданты.

В то же время к потенциальным недостаткам употребления кофе натощак относятся:

В Cambridge University Press отмечаются проблемы с уровнем сахара в крови: кофе, выпитый до завтрака, может затруднить контроль уровня сахара в крови из-за воздействия кофеина.

Взаимодействие с лекарствами: кофе может взаимодействовать с некоторыми лекарствами, которые вы, возможно, принимаете после пробуждения, например, с определенными препаратами от артериального давления или для лечения щитовидной железы.

Влияние на кишечник: если у вас синдром раздраженного кишечника, кофе может повлиять на симптомы – особенно если пить его натощак.

Кофе после завтрака: "за" и "против"

Издание отмечает, что существует несколько веских причин, почему стоит сначала насладиться завтраком, а затем выпить чашку-другую кофе.

Во-первых, это меньше влияет на уровень сахара в крови: если пить кофе до еды, вы избежите возможного скачка уровня сахара в крови с самого утра.

Кроме того, как говорится в статье National Library of Medicine, такой вариант лучше для пищеварения.

Добавляется, что даже если вы подождете до окончания завтрака, вы все равно получите пользу от употребления кофе утром – при условии, что завтракаете в пределах привычного утреннего промежутка времени.

Исследование, опубликованное в European Heart Journal, показало, что употребление кофе в период с 4 часов утра до полудня было связано с более низким риском смерти от любых причин в течение 10 лет и более низким риском смерти от сердечно-сосудистых заболеваний.

Примечательно, что таких же преимуществ не было обнаружено у тех, кто употреблял кофе вне утреннего временного интервала.

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