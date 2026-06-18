Когда лучше пить кофе – до или после завтрака: обнародованы результаты исследования

Большинство полезных свойств кофе проявляются независимо от того, пьете ли вы его до или после завтрака, пишет verywell health.
Издание сообщает, что если вы хорошо переносите кофе и любите выпивать его сразу после пробуждения, ещё до еды, то нет необходимости менять свой распорядок дня.
Однако, если употребление кофе вызывает расстройство желудка или влияет на контроль уровня сахара в крови, лучшим вариантом может быть его употребление после завтрака.
Кофе перед завтраком: "за" и "против"
Как отмечает Science Direct, к потенциальным преимуществам употребления кофе перед завтраком относятся:
- Усиленный эффект кофеина: когда в желудке нет пищи, кофеин из вашей чашки действует быстрее;
- Поддержка во время тренировок: употребление кофе с самого утра может помочь улучшить результаты тренировок, если вы тренируетесь рано утром;
- Более быстрое усвоение: натощак кишечник быстрее усваивает кофе и его полезные питательные вещества, такие как антиоксиданты.
В то же время к потенциальным недостаткам употребления кофе натощак относятся:
- В Cambridge University Press отмечаются проблемы с уровнем сахара в крови: кофе, выпитый до завтрака, может затруднить контроль уровня сахара в крови из-за воздействия кофеина.
- Взаимодействие с лекарствами: кофе может взаимодействовать с некоторыми лекарствами, которые вы, возможно, принимаете после пробуждения, например, с определенными препаратами от артериального давления или для лечения щитовидной железы.
- Влияние на кишечник: если у вас синдром раздраженного кишечника, кофе может повлиять на симптомы – особенно если пить его натощак.
Кофе после завтрака: "за" и "против"
Издание отмечает, что существует несколько веских причин, почему стоит сначала насладиться завтраком, а затем выпить чашку-другую кофе.
Во-первых, это меньше влияет на уровень сахара в крови: если пить кофе до еды, вы избежите возможного скачка уровня сахара в крови с самого утра.
Кроме того, как говорится в статье National Library of Medicine, такой вариант лучше для пищеварения.
Добавляется, что даже если вы подождете до окончания завтрака, вы все равно получите пользу от употребления кофе утром – при условии, что завтракаете в пределах привычного утреннего промежутка времени.
Исследование, опубликованное в European Heart Journal, показало, что употребление кофе в период с 4 часов утра до полудня было связано с более низким риском смерти от любых причин в течение 10 лет и более низким риском смерти от сердечно-сосудистых заболеваний.
Примечательно, что таких же преимуществ не было обнаружено у тех, кто употреблял кофе вне утреннего временного интервала.
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