Нужно переместить только одну спичку, чтобы равенство стало правильным: сложная головоломка

Это задание проверит ваши математические способности и логическое мышление.

Головоломки со спичками нравятся многим пользователям Интернета. Такие задачки не только тестируют ваши математические способности, но и проверяют логическое и критическое мышление.

УНИАН подготовил для вас новый интересный вызов. Эта головоломка может показаться сложной для многих людей, но если сосредоточиться, вы сможете найти ответ.

Итак, ниже вы увидите равенство 15-6=6, составленное из 22 спичек. Очевидно, что оно неправильное с математической точки зрения. Ваша задача состоит в том, чтобы это исправить.

Видео дня

Вам нужно переместить всего одну спичку, чтобы это сделать. Обратите внимание, что в этом задании есть несколько вариантов ответа.

Готовы? Поехали!

Ну что, у вас получилось найти такое расположение спичек, чтобы равенство стало правильным? Если вы справились, вы точно очень умный человек.

Что ж, давайте разбираться вместе. Для того, чтобы получить математически правильное равенство, достаточно было переместить нижнюю левую спичку цифры 6 в середине равенства в верхнюю правую часть цифры. Так вы получите цифру 9 вместо 6. Это дает нам правильное равенство: 15-9=6.

Аналогично, можно было заменить 6 на 9 и после знака "=". Тогда бы вы получили равенство 15-6=9.

Другие головоломки от УНИАН

Предлагаем вам проверить себя в похожем задании. Вам нужно перетащить 2 спички таким образом, чтобы образовалось 7 квадратов. Справиться будет довольно непросто.

Или же можете попробовать найти три отличия между двумя почти идентичными изображениями. Сделать это нужно всего за 10 секунд.

Вас также могут заинтересовать новости: