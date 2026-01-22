Какие 2 спички нужно переместить: 97% людей не могут ответить за 8 секунд

Головоломки со спичками снова набирают популярность в соцсетях, испытывая логику и терпение пользователей. Они заставляют нас смотреть на привычные вещи под другим углом.
УНИАН создал для вас новое интересное задание. Эта головоломка проверит вашу внимательность и логику лучше любого теста. Она заставит вас искать нестандартные решения вместо шаблонных ответов.
Готовы проверить свои способности?
Мы подготовили для вас задание, в котором нужно изменить расположение спичек, чтобы получить правильный ответ. Для правильного решения понадобятся терпение, внимательность и немного нестандартного мышления.
Ниже вы увидите изображение, где спичками выложено равенство 7+1=9. Очевидно, что оно математически неправильное, и вам нужно это исправить, переместив только две спички из 15.
Как думаете, под силу ли вам решить эту головоломку? Справиться с этим будет действительно непросто.
Что ж, вы уже на финишной прямой. Удалось ли вам подобрать такой способ расположения спичек, чтобы получить правильное равенство?
Давайте разбираться. Из цифры 7 можно сделать 3, добавив две спички из девятки. Если убрать там именно верхнюю и нижнюю спички, мы получим цифру 4.
Таким образом, у вас получится равенство 3+1=4, и оно уже будет математически правильным.
Ответ:
