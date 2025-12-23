Справиться с этой задачей под силу будет не каждому.

Головоломки со спичками – порой самые сложные умственные задачки, на которые вы можете наткнуться, листая соцсети. Они требуют не только внимательности к деталям, но и логики.

УНИАН создал для вас новое интересное задание. Эта головоломка может быть довольно сложным вызовом. Но если вы достаточно сосредоточитесь на поиске ответа, возможно, вам удастся его найти.

Готовы проверить свое логическое и критическое мышление?

Итак, ниже перед вами будет изображении, где 20 спичек образуют пять квадратов. Ваша задача заключается в том, чтобы квадратов стало семь. И сделать это надо, переместив только две спички.

Как думаете, под силу ли вам решить эту головоломку? Справиться будет очень непросто.

Внимательно рассмотрите изображение и попробуйте найти такой способ расположения спичек, чтобы из пяти квадратов получить 7.

Ну что, есть догадки? Давайте разбираться вместе.

Для того, чтобы образовать семь квадратов, нужно разбить верхний левый квадрат. Спички, находящиеся внутри большого квадрата переместите в другие его части так, чтобы получить новый квадрат в центре верхнего ряда, а другой – в центре нижнего ряда.

Так у вас будет пять маленьких квадратов, один больший по размеру квадрат слева и большой квадрат, в котором находятся все остальные квадраты.

Звучит сложно, но сейчас все станет понятнее. Посмотрите на изображение с ответом. Именно такой способ расположения спичек является верным. Кстати, аналогично можно было поступить с другими маленькими квадратами.

