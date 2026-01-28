Головная боль за $132 миллиарда: что не так с подводными лодками ВМС США класса 'Колумбия'

Всего запланировано изготовление 12 подводных лодок этого класса.

Программа Военно-морских сил Соединенных Штатов Америки по строительству подводных лодок класса "Колумбия" сталкивается со значительными трудностями.

Сейчас главная лодка под названием USS District of Columbia (SSBN-826) готова более чем на 60%. Однако она будет сдана примерно на 17 месяцев позже запланированного срока. Ожидается, что это произойдет в 2029 году. Об этом сообщает ресурс 1945.

Всего запланировано 12 подводных лодок этого класса. Они нужны для замены 14 устаревших кораблей класса "Огайо". Новые субмарины будут оснащены ядерным реактором со "сроком службы, равным сроку эксплуатации корабля" – примерно 40 лет. Таким образом, исчезает необходимость его перезаправки в середине срока эксплуатации, что позволяет создать меньший и более эффективный флот.

Корабли класса "Колумбия": что известно

Программа строительства подводных лодок класса "Колумбия" с баллистическими ракетами имеет ключевое значение для поддержания ядерного сдерживания страны. Однако она сталкивается с трудностями от строительства до стратегических вопросов.

Обеспечение плавного перехода подводных сил от класса "Огайо" к классу "Колумбия" без перерыва будет критически важным для поддержания непрерывного сдерживания на море в то время, когда глобальная ядерная конкуренция усиливается, особенно на фоне напряженности в отношениях с Россией и Китаем, добавляет автор материала.

Каждая из новых подводных лодок будет иметь длину примерно 560 футов (170 метров) и водоизмещение в подводном состоянии более 20 000 тонн. Это сделает их крупнейшими подводными лодками, когда-либо построенными для ВМС США.

"Подводные лодки с баллистическими ракетами имеют обозначение SSBN, поскольку они сочетают ядерную силовую установку (S) с баллистическими ракетами (B) и предназначены для стратегического ядерного сдерживания (N). Основная роль SSBN заключается в проведении длительных патрулей сдерживания, оставаясь скрытыми в море и готовыми к запуску баллистических ракет с подводных лодок (SLBM) в случае необходимости, тем самым обеспечивая безопасную способность к второму удару", – говорится в материале.

SSBN является основным компонентом ядерной триады США. Корабли класса "Колумбия" будут нести 16 баллистических ракет подводного базирования "Трайдент II" (UGM-133). Каждая из них может доставить несколько боеголовок в любую точку на Земле.

На каком этапе строительство субмарин класса "Колумбия"

Первая подводная лодка класса "Колумбия" – USS District of Columbia – стартовала еще в 2021 году. По информации из последних отчетов, сейчас она готова на 60%. Основные конструктивные модули начинают соединять в рамках окончательной сборки на заводе General Dynamics Electric Boat. Однако сам график программы претерпел изменения.

"Поставка головного корабля теперь запланирована на 2029 год, примерно на 17 месяцев позже, чем планировалось ранее. Вторая и третья подводные лодки, USS Wisconsin (SSBN-827) и USS Groton (SSBN-828), находятся в стадии строительства или вскоре начнут строиться, а сроки поставки запланированы на начало 2030-х годов", – объясняет автор.

Военно-морские силы США ожидают, что флот подводных лодок с баллистическими ракетами класса "Колумбия" достигнет полной оперативной готовности в начале 2040-х годов, при условии, что график не претерпит новых отклонений.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, что страна-оккупант Россия испытывает новый корабль. Он может нести ракеты "Калибр", которыми агрессор уже не раз атаковал украинские города.

