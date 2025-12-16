Субмарина "Великие Луки" является третьим кораблем проекта 677.

На Адмиралтейских верфях ОСК (Объединенная судостроительная корпорация) состоялась церемония ввода в состав Военно-морского флота РФ дизель-электрической подводной лодки "Великие Луки" проекта 677 "Лада". Об этом сообщает ОСК.

Дизель-электрическая подводная лодка "Великие Луки" является третьей субмариной этого проекта. Такие лодки предназначены для уничтожения субмарин, надводных кораблей и судов, защиты военно-морских баз, морского побережья и морских коммуникаций, а также для ведения разведки.

Известно, что субмарина проекта 677 спроектирована конструкторским бюро "Рубин". Она является развитием проектов 636 "Варшавянка" и 877 "Палтус". По словам россиян, субмарина имеет низкий уровень шума и оснащена "новейшими средствами акустической защиты".

По данным из открытых источников "Лада" имеет шесть торпедных аппаратов калибра 533-мм. Ракетное вооружение представлено комплексом "Калибр" (пуск выполняется из торпедных аппаратов). На борту имеются переносные зенитные ракетные комплексы. В состав экипажа входят 36 человек.

Напомним, недавно Служба безопасности Украины вместе с ВМС ВСУ провели уникальную спецоперацию в порту Новороссийск. Впервые в истории подводные дроны Sub Sea Baby поразили российскую подводную лодку проекта 636.3 "Варшавянка".

Сообщалось, что в результате атаки субмарина получила критические повреждения и, фактически, выведена из строя. По данным украинских спецслужб, стоимость одной такой лодки составляет около 400 млн долларов. Стоит отметить, что россияне отрицают критические повреждения корабля.

