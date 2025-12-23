Недавно корабль вышел с достроечной базы во Владивостоке в Японское море.

Российская Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) вывела на заводские ходовые испытания малый ракетный корабль "Ржев" проекта 22800 "Каракурт", предназначенный для Тихоокеанского флота. Об этом ОСК сообщила в своем Telegram-канале.

Во время испытаний проверят работоспособность систем главной энергетической установки, работу общекорабельных систем, а также навигационный комплекс.

"Ржев" стал первым в серии малых ракетных кораблей, строящихся на Амурском судостроительном заводе ОСК. Сам проект 22800 разработало конструкторское бюро ОСК "Алмаз" для ВМФ России.

Это многоцелевой малый ракетно-артиллерийский корабль (МРК) 3 ранга с управляемым ракетным вооружением ближней морской зоны. Основной боевой задачей таких кораблей является поражение критически важных объектов в береговой зоне и уничтожение надводных сил.

Как сообщают российские СМИ, каждый "Каракурт" имеет универсальный стрелковый комплекс, содержащий ракеты "Калибр" или "Оникс". Также в арсенал МРК входят пулеметы, артиллерийская установка и зенитный комплекс "Панцирь".

Отметим, что Украина уже уничтожила (или по крайней мере сильно повредила) один "Каракурт" во время полномасштабной войны.

Напомним, 19 мая 2024 года в оккупированном Севастополе МРК "Циклон" проекта 22800 попал под удар ракет ATACMS. Сообщалось, что за все время пребывания в строю корабль не выпустил ни одной ракеты.

Еще одним новым российским кораблем, который уничтожила Украина, стал корвет "Сергей Котов". Его потопили с помощью надводных беспилотников 5 марта 2024 года.

