Несмотря на всю опасность таких змей, их яд очень полезен в медицине.

Вблизи побережья Бразилии расположен остров, который для одних считается раем, а для других адом. Речь идет о Кеймада-Гранди или Змеином острове, который наполнен одними из самых опасных змей в мире. Об этом пишет IFLScience.

Чтобы защитить людей, доступ на остров контролирует бразильский флот. Защита жителей острова очень важна, ведь несмотря на очень токсичный яд, многочисленный вид змей, который живет на острове, действительно находится под угрозой исчезновения.

"Ботропойд островной (Bothrops insularis) - вид гадюки семейства гадюковых (Viperidae), к которому также относятся ваточники и гремучие змеи. Укус золотистой гадюки содержит гемотоксический яд, который быстро действует и может убить мелкую добычу, например, птиц, за считанные минуты. В отличие от нейротоксического яда кобр и тайпанов, который разрушает нервную систему, вызывая паралич, гемотоксический яд поражает кровеносную систему, вызывая образование тромбов, кровоизлияния и другие осложнения, связанные с кровообращением", - объяснили в материале.

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Несмотря на смертельную опасность таких змей, их яд на самом деле является очень важным компонентом, спасающим жизни, ведь используется в сердечно-сосудистых препаратах, антикоагулянтной терапии и в диагностике.

Тогда как другие виды копьеголовых встречаются на материковой части Центральной и Южной Америки, эта змея обитает только на Змеином острове.

"Считается, что эволюция этого отдельного вида произошла в результате того, что Кеймада-Гранди откололся от материковой Бразилии в конце последнего ледникового периода, в результате чего эти змеи оказались в изоляции без изобилия наземных хищников и добычи", - подчеркнули в IFLScience.

В издании добавили, что в течение 11 тысяч лет змеи приспособились к своей среде и стали единственным полудревесным видом копьеголовых, выработав яд, который в 3-5 раз токсичнее яда материковых видов.

Сколько змей есть на Змеином острове?

Из 430 тысяч квадратных метров, которые доступны золотистым ужам острова, они живут только на 255 тысячах квадратных метрах густого леса. Однако при численности популяции от 2 до 4 тысяч особей, на один квадратный метр острова приходится около 5 змей.

"Хотя золотой полоз является самым многочисленным и самым смертоносным видом змей на острове, существует ряд других видов змей, которые обитают здесь в меньших популяциях. Существует немного записей о других видах, живущих на Змеином острове, но считается, что несколько древесных неядовитых материковых змей, таких как улитозуб Соважа (Dipsas albifrons), могут жить рядом с золотистыми списоносцами", - отметили в материале.

Погибал ли кто-то на острове от укусов змей?

Несмотря на то, что на острове нет постоянных жителей, на вершине горного центрального хребта есть маяк, который когда-то был домом для смотрителя сооружения и его семьи с 1909 по 1920-е годы. Однако, по некоторой информации, семью постигла трагическая судьба.

"Считается, что семья погибла на Змеином острове от рук ядовитых соседей, поскольку копейщики проникали в маяк через окна. Однако, несмотря на то, что горстка исследователей получает доступ к острову ежегодно, до сих пор нет ни одного подтвержденного случая смерти на острове, не в последнюю очередь благодаря строгим охранным протоколам Бразилии и усилиям местных жителей, которые предупреждают посетителей о смертельной репутации острова", - добавили в IFLScience.

Другие интересные материалы о змеях

Ранее биолог рассказал о змее в Африке, которая наводит ужас на людей. Речь идет о черной мамбе, которая известна своей невероятной скоростью, благодаря чему она является одной из самых быстрых сухопутных змей в мире.

Также биолог поделился фактами о самой большой морской змее в мире. По его словам, эта змея была длиной, как школьный автобус. Она бесшумно передвигалась по доисторическому морю, преследуя свою добычу.

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