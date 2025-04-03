Черная мамба известна своим очень сильным нейротоксическим ядом.

Большинство людей знают, что черная мамба - это африканский вид элапидных змей, который известен своей большой длиной и очень сильным ядом. Также эта змея может бросаться вперед с невероятной скоростью. Однако ее название происходит от чернильно-черной внутренней части ее рта, что является предупреждением опасности еще до того, как она нанесет удар. Об этом пишет американский эволюционный биолог из Ратгерского университета Скотт Треверс для Forbes, который назвал три особенности такой змеи.

Черная мамба может двигаться со скоростью спринта

По словам биолога, черная мамба известна своей невероятной скоростью, благодаря чему она является одной из самых быстрых сухопутных змей в мире. В National Geographic оценили, что змея может двигаться со скоростью 20 км/ч на коротких расстояниях. С помощью такой особенности черная мамба эффективно избегает угрозы и быстро преследует добычу.

"Для сравнения, средняя скорость бега человека варьируется в зависимости от уровня физической подготовки и тренированности. Например, среднестатистические мужчины-спринтеры могут развивать скорость около 31 км/ч, тогда как женщины-спринтеры в среднем развивают около 27 км/ч", - отметил Треверс.

Видео дня

Эксперт отметил, что на гладкой, контролируемой трассе, которая предназначена для человеческого спринта, тренированный спортсмен обгонит черную мамбу. Однако в реальных условиях - в саваннах, скалистых холмах и открытых лесах Африки к югу от Сахары человеку не удастся опередить черную мамбу.

"Основной способ передвижения змеи - боковые волнообразные движения - позволяет ей прокладывать S-образные пути, используя свои мышечные катушки, как пружинную машину. Специализированные чешуйки действуют как крошечные крючки, помогая ей хвататься и отталкиваться от земли. В отличие от более неуклюжих видов, которые борются с препятствиями, черная мамба использует каждую поверхность с хирургической точностью, эффективно превращая ландшафт в серию стартовых площадок", - объяснил биолог.

Без правильного противоядия вы можете умереть от укуса черной мамбы примерно за 30 минут

Треверс рассказал, что черная мамба известна своим очень сильным нейротоксическим ядом, который может привести к летальному исходу в течение 30 минут, если не оказать помощь при сильном укусе.

"Всемирная организация здравоохранения классифицирует ее как одну из змей, имеющих наибольшее медицинское значение в Африке к югу от Сахары, учитывая силу ее яда, а также быстрое начало и тяжесть клинических проявлений", - добавил биолог.

Отмечается, что сильнодействующий яд черной мамбы действует быстро, выключая нервную функцию и приводя к параличу, дыхательной недостаточности и в конце концов смерти, если ее не лечить.

"Задокументированный случай в Швейцарии, когда змеевода укусила черная мамба, является примером того, как лечить жертву. Несмотря на то, что он находился далеко от родного ареала змеи, быстрое введение антиотравы спасло ему жизнь. Этот случай подтверждает важный медицинский принцип: чем быстрее применен антиотраву, тем выше шансы на выживание", - подчеркнул Треверс.

По словам эксперта, без антиотравы отравление черной мамбой приводит к почти 100% смертности. Из-за этого у исследователей появляется беспокойство, ведь на большей части ареала этого вида в Африке доступ к жизненно необходимой антиотравы может быть ограниченным или вообще отсутствовать.

Черные мамбы могут "замыкаться", когда им угрожает опасность

Несмотря на свою репутацию хищника, черная мамба от природы пуглива и избегает встреч с людьми, когда это возможно. Скорее всего, змея убежит, чем будет драться, чтобы избежать опасности. Однако если ее загнать в угол, она превращается в настоящего убийцу.

"Сработав, черная мамба выпускает непрерывный шквал скоростных укусов. В отличие от змей, которые полагаются на маскировку и яд, чтобы вывести жертву из строя, стратегия черной мамбы заключается в шоковой защите. Она наносит быстрые последовательные удары, впрыскивая большое количество своего мощного нейротоксического яда с каждым укусом", - отметил Треверс.

Биолог подытожил, что скорость и точность атаки делает ее очень ужасной. Всего за секунды змея может нанести несколько ударов, целясь в лицо, конечности или любой открытый участок тела нападающего.

"Такого блицкрига часто бывает достаточно, чтобы отпугнуть даже крупных хищников, поскольку один укус яда может вывести из строя за считанные минуты", - отметил он.

Другие интересные факты о животных

Ранее было названо удивительное животное, которое может умирать и снова оживать. Речь идет о лесной лягушке, которая обладает невероятной способностью переносить замораживание и оттаивание, чтобы пережить холодные зимы.

Также биолог рассказал о необычной пресноводной рыбе, которая может прожить более 100 лет и не состариться. По его словам, у рыб не ослабевает иммунная система, не повышается стресс и не происходит распад клеток.

Вас также могут заинтересовать новости: