Этот великан был самым страшным хищником в древние времена.

Древние океаны эпохи Эоцена имели такие формы жизни, которые в наше время кажутся почти нереальными. Среди таких удивительных созданий жила морская змея, которая была настолько большой, что затмевала почти всех современных таких видов. В частности речь идет о Palaeophis colossaeus. Об этом пишет американский эволюционный биолог Скотт Треверс для Forbes.

Благодаря останкам змеи, которые были найдены, ученые поняли, как жили когда-то морские гиганты и господствовали над волнами.

По словам исследователей, эта змея была длиной, как школьный автобус, которая бесшумно передвигалась по доисторическому морю, преследуя свою добычу.

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"Считается, что этот великан был высшим хищником, что намекает на сложные пищевые сети и климат, который позволял процветать таким гигантским эктотермам (холоднокровным животным). Его окаменелые кости много говорят о ранних экспериментах по водной адаптации и открывают окно во времена, когда моря были теплее, экосистемы богаче, а эволюционные возможности - безграничными", - отметил Треверс.

Биолог подчеркнул, что P. colossaeus является не просто морской змеей, а одной из крупнейших из когда-либо зафиксированных. Ее окаменелости свидетельствуют о том, что она могла достигать длины от 8,1 до 12,3 метра.

"Такие огромные размеры поражают воображение по сравнению с размерами современных морских змей. Среди самых длинно живущих сегодня видов желтый морской уж (Hydrophis spiralis) может вырастать до 3 метров в длину", - объяснил эксперт.

Эта змея жила примерно 56-34 млн лет назад и путешествовала древними морскими путями на территории, которая сейчас является частью Африки.

"Его размеры свидетельствуют о том, что он занимал нишу крупнейшего хищника, охотясь на крупных морских организмов - возможно, даже на ранние формы китов или крупных рыб, - что, в свою очередь, указывает на динамичную и сложную экосистему. Это также способствует нашему пониманию климатических условий Эоцена", - акцентировал Треверс.

Несмотря на свой огромный размер, P. colossaeus показывает загадочное сочетание примитивных и необычных черт. По сравнению с современными морскими змеями, которые имеют очень обтекаемую форму тела со сжатыми по бокам конечностями, его позвонки очень крепкие и широкие.

"Такая "примитивная" морфология указывает на то, что, приспособившись к жизни в воде, она сохранила план тела, который не был полностью оптимизирован для скоростного передвижения в воде. Структура его позвонков - с широкими нервными дугами и менее выраженным боковым сжатием - позволяет предположить, что P. colossaeus мог использовать другую стратегию плавания, чем его современные родственники", - добавил биолог.

Другие интересные материалы о животных

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Также сообщалось, что в Китае исследователи нашли загадочную золотую рыбу, которая до сих пор развивается, чтобы выжить под землей. Отмечается, что эта рыба без чешуи и относится к ранее неизвестному виду золотых рыбок, которые встречаются только в китайских пещерах и вокруг них.

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