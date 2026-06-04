'Как дважды попасть под молнию': СМИ рассказали об уникальной истории пилота F-15E

Тогда сразу три американских истребителя F-15E были сбиты над территорией Кувейта.

Американский пилот истребителя F-15E Strike Eagle стал участником чрезвычайно редкого случая во время войны между США и Ираном. Менее чем за месяц он дважды был вынужден катапультироваться после потери боевого самолета.

Как сообщает CBS News со ссылкой на собственные источники, этот же летчик находился на борту одного из F-15E, которые были ошибочно сбиты в начале конфликта в результате инцидента с так называемым "дружественным огнем".

Тогда сразу три американских истребителя F-15E были сбиты над территорией Кувейта. По данным журналистов, причиной стала ошибка кувейтских сил противовоздушной обороны, в частности одного из истребителей союзников. Все шесть членов экипажей смогли успешно катапультироваться и выжить.

Видео дня

Однако уже спустя чуть более 30 дней этот же пилот снова оказался в чрезвычайно опасной ситуации. Во время боевого задания над Ираном его F-15E был поражен ракетой класса "земля-воздух", выпущенной иранскими силами ПВО.

После попадания экипаж был вынужден покинуть самолет. По информации CBS News, пилот получил серьезные травмы, но был эвакуирован спасателями через несколько часов после приземления. Второй член экипажа – офицер систем вооружения – смог избежать захвата противником почти сутки, после чего его также успешно спасли.

Председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Дэн Кейн ранее высоко оценил действия обоих военных после катапультирования.

"Мужество, которое продемонстрировали пилот и офицер систем вооружения во время пребывания на вражеской территории, невозможно переоценить", – заявил генерал.

По его словам, выжить им помогли подготовка, доверие к спасательным подразделениям и собственная настойчивость.

В Пентагоне воздержались от комментариев по поводу этой истории, переадресовав запросы в Центральное командование США, которое также не предоставило официальных объяснений.

В то же время военные эксперты называют такой случай исключительным. Бывший генерал ВВС США Дэвид Дептула, который во время операции "Буря в пустыне" отвечал за планирование воздушной кампании, отметил, что не припомнит аналогичных случаев со времен войны во Вьетнаме:

"Это чрезвычайно необычное стечение обстоятельств".

По словам Дептулы, историю этого пилота можно сравнить с ситуацией, когда человек дважды подряд попадает под удар молнии.

Инцидент стал одним из самых необычных эпизодов нынешнего конфликта, демонстрируя не только высокие риски современной воздушной войны, но и роль человеческого фактора и случайности даже в самых технологичных армиях мира.

Война в Иране – последние новости

Отметим, что американские и иранские силы обменялись ударами, пока мирные переговоры зашли в тупик, а напряженность на Ближнем Востоке возросла. Конфронтация между странами вышла за пределы прямых перестрелок.

В свою очередь президент Дональд Трамп решил пересмотреть отдельные положения будущего соглашения на финальном этапе переговоров между США и Ираном о новой договоренности.

Вас также могут заинтересовать новости: