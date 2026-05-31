Трамп решил переписать мирное соглашение с Ираном на финальном этапе, - Axios

Президент США требует ужесточить положения, касающиеся иранского урана и безопасности судоходства, хотя стороны уже близки к заключению соглашения.

Переговоры между США и Ираном о новой договоренности приблизились к завершению, однако президент Дональд Трамп решил пересмотреть отдельные положения будущего соглашения.

Как сообщает Axios, после ознакомления с проектом документа Трамп выдвинул дополнительные требования к договоренностям, которых американские переговорщики достигли в ходе контактов с иранской стороной.

По словам источников в администрации США, глава Белого дома стремится заключить соглашение в ближайшее время, но настаивает на более жестких условиях по нескольким ключевым вопросам. Больше всего замечаний у президента вызвали положения, связанные с иранской ядерной программой.

Нынешний проект предусматривает обязательство Тегерана не создавать ядерное оружие, а также запуск 60-дневного переговорного процесса по ограничению ядерной деятельности Ирана и возможному ослаблению американских санкций.

Одним из главных предметов дискуссии остаются запасы обогащенного урана и механизм контроля за их дальнейшим использованием. По словам одного из представителей администрации, США хотят четче прописать процедуру передачи или изъятия таких материалов и конкретные сроки выполнения этих обязательств.

Кроме того, Трамп предложил внести изменения в формулировки, касающиеся судоходства через Ормузский пролив.

Несмотря на новые требования Вашингтона, в Белом доме считают, что стороны близки к достижению окончательного соглашения. По данным источников, иранской стороне понадобится несколько дней для подготовки ответа на обновленные американские предложения.

Ранее западные СМИ сообщали, что США и Иран приблизились к рамочному соглашению, которое может предусматривать 60-дневное перемирие, возобновление безопасного судоходства через Ормузский пролив и начало нового этапа переговоров по ядерной программе Тегерана.

В частности, Reuters ранее писало, что страны уже приближаются к мирному соглашению и это вопрос "нескольких дней".

