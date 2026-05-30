Легенда покидает небо: в США определились, кто заменит A-10 Warthog

Американские военные планируют передать уникальные поисково-спасательные функции истребителей A-10 истребителям F-35 и F-15.

Военно-воздушные силы США продолжают подготовку к постепенному выводу из эксплуатации штурмовиков A-10 Thunderbolt II, известных как Warthog ("Бородавочник"). Одной из главных задач остается передача другим самолетам уникальной миссии боевого поиска и спасения, которую десятилетиями выполняли именно A-10, пишет Business Insider.

Во время слушаний в Комитете по вооруженным силам Палаты представителей начальник штаба ВВС США генерал Кеннет Уилсбах заявил, что роль в так называемых операциях "Сэнди" придется взять на себя истребителям нового поколения.

Речь идет о миссиях по прикрытию поисково-спасательных операций в зоне боевых действий, когда самолет действует на малых высотах и обеспечивает защиту экипажей, оказавшихся в опасности. Недавно A-10 участвовали в спасении экипажа сбитого истребителя F-15E Strike Eagle во время боевых действий в Иране.

Видео дня

Американские законодатели выразили сомнения, что истребители F-35 и F-15 смогут полностью заменить A-10 в таких операциях.

Конгрессмен Остин Скотт подчеркнул, что пилоты A-10 проходят специализированную подготовку для боевого поиска и спасения.

"Будем ли мы специально обучать пилотов F-35 и других истребителей боевому поиску и спасению?" – спросил он во время слушаний.

В ответ генерал Вилсбах заявил:

"Это наша миссия".

По его словам, ВВС уже работают над подготовкой экипажей F-35 к выполнению таких задач.

Почему США отказываются от A-10

В ВВС считают, что A-10, созданный еще во времена Холодной войны для борьбы с советской бронетехникой, не будет достаточно эффективным в возможном конфликте высокой интенсивности, в частности против Китая.

Именно поэтому американские военные стремятся заменить его более современными и живучими платформами.

В то же время полностью списывать легендарные штурмовики пока не спешат. В прошлом месяце ВВС объявили о продлении эксплуатации одной эскадрильи A-10 до 2029 года, а еще двух – до 2030-го.

Министр ВВС США Трой Майнк пояснил, что такой шаг позволит осуществить плавный переход на новые самолеты без потери боевых возможностей.

"Это позволит подразделениям перейти на более боеспособные и живучие боевые самолеты", – отметил он.

Warthog по-прежнему остается востребованным

Несмотря на планы по списанию, A-10 продолжают участвовать в боевых операциях. Во время недавнего конфликта с Ираном эти самолеты не только обеспечивали спасательные миссии, но и использовались для борьбы с иранскими скоростными ударными катерами в Ормузском проливе.

Дискуссия вокруг будущего "Бородавочника" остается острой: многие военные и законодатели сомневаются, что какой-либо современный самолет сможет полностью повторить его возможности на поле боя.

Вас также могут заинтересовать новости: