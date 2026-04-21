7 продуктов, которые категорически запрещено класть в дверцу холодильника

Дверца холодильника кажется идеальным местом для молока и яиц, но этого делать не нужно.

Дверца холодильника – одно из самых удобных мест на вашей кухне. Она идеально подходит для того, чтобы быстро достать часто используемые продукты, такие как сливки, йогурт или джем, но это также самая теплая зона с наиболее нестабильной температурой во всем холодильнике. Постоянные перепады температур – это прямой путь к порче продуктов.

Это может истощать ваш бюджет на продукты, способствовать пищевым отходам и создавать условия, приводящие к заболеваниям пищевого происхождения, и все это без малейшего подозрения, что виновата именно дверца, пишет Martha Stewart.

Вот что, по мнению экспертов по безопасности пищевых продуктов, никогда не следует хранить в дверце холодильника, и что они предлагают размещать там вместо этого.

Видео дня

Проблема вашей дверцы холодильника

Многие холодильники сконструированы с полками на дверце как элементом дизайна, но это не значит, что они предназначены для скоропортящихся продуктов. Дело в том, что температура в дверце холодильника чаще отклоняется от идеальной, чем во внутренней его части. Дверцы часто подвергаются воздействию воздуха комнатной температуры при частом открывании и могут оставаться открытыми, пока вы раскладываете продукты после похода в магазин.

"Риск заболеваний пищевого происхождения начинает существенно возрастать, как только температура продукта поднимается выше 4°C; это нижний порог "опасной зоны" (от 4°C до 60°C)", – объясняет доктор философии Ванесса Коффман. "При температуре 4°C количество бактерий может удвоиться всего за 20 минут, поэтому важно поддерживать температуру в холодильнике на уровне 4°C или ниже".

Что никогда не следует класть в дверцу холодильника

Хотя дверца кажется удобным местом для хранения часто используемых продуктов, она не подходит для следующих позиций.

Молоко и молочные продукты

Мы все, вероятно, хоть раз хранили молоко или другие молочные продукты, включая мягкие сыры, в дверце, но эксперты по безопасности пищевых продуктов говорят, что это табу.

"Хранение молочных продуктов в зонах с температурными колебаниями приведет к потере деликатных ферментов и полезных пробиотиков, присутствующих в этих продуктах, тем самым снижая их общую питательную ценность", – объясняет Марк Макшейн, шеф-повар и эксперт по пищевой безопасности.

Яйца

Некоторые холодильники оснащены встроенными в дверцу лотками для яиц, но как бы эстетически привлекательно это ни выглядело, пришло время пересмотреть место хранения яиц.

Им нужна стабильная, надежно холодная среда, чтобы оставаться свежими и безопасными.

Готовые к употреблению продукты

Мясные деликатесы, готовые блюда и остатки еды не должны храниться в дверце. "Они могут способствовать росту бактерий и часто употребляются без дальнейшей термической обработки", – подчеркнул Коффман.

Натуральные ореховые пасты и деликатные масла

В отличие от своих аналогов с длительным сроком хранения, натуральные ореховые пасты и определенные масла могут расслаиваться или портиться при многократных перепадах температур.

Свежевыжатые соки и напитки холодного отжима

"Соки холодного отжима подвержены окислению и ферментативному распаду; поэтому не рекомендуется хранить продукты с высоким содержанием витамина С близко к теплым полкам дверцы, где присутствие света и воздуха вызывает быструю порчу", – объяснил Макшейн.

Сырое мясо и рыба

Вы, вероятно, не храните сырые белки в дверце холодильника, и это хорошо, так как нестабильная температура может создать риск для безопасности пищевых продуктов.

Свежие продукты

Ягоды, листовая зелень и другие свежие фрукты и овощи также особенно чувствительны к колебаниям температуры. Хранение в дверце может ускорить увядание, разрушение текстуры и гниение, превращая ваш улов с фермерского рынка в компост гораздо раньше времени.

Что можно хранить в дверце холодильника

Дверцу холодильника лучше оставить для стабильных, менее скоропортящихся продуктов, которые могут переносить небольшие колебания температуры. Их кислотность делает их устойчивыми к температурным перепадам, к тому же это именно те продукты, которые удобно "схватить и пойти".

"Если вам необходимо хранить что-то в дверце, то такие приправы, как кетчуп, горчица и соленья, являются менее рискованными вариантами благодаря высокому содержанию кислоты, соли и сахара, которые подавляют рост бактерий", – пояснил Коффман.

Продукты с длительным сроком хранения, такие как джемы, уксусы и соевый соус, также могут храниться в дверце холодильника.

Как реорганизовать ваш холодильник

Может быть трудно избавиться от привычки хранить молоко или сливки для кофе в дверце, но это выполнимо. Самый простой способ реорганизовать холодильник – начать с перемещения всего скоропортящегося, такого как молоко, яйца и остатки еды, с дверцы на внутренние полки. Если вы не уверены, безопасно ли хранить продукт в дверце, спросите себя: может ли он без последствий пролежать на столе час? Если ответ "нет", его следует переместить.

Будьте осторожны и с полками, расположенными в верхней части большинства холодильников. "Обычно температура на полке в верхней части бытового холодильника подскакивает на 10 градусов Цельсия или более всего через несколько минут после открытия дверцы", – подчеркнул Макшейн.

Используйте задние и средние полки для всего, что вы хотите сохранить дольше всего. Например, сырое мясо и рыба должны находиться на нижней полке внутри холодильника, где холодный воздух наиболее стабилен, а возможные капли не загрязнят другие продукты. "Чем более скоропортящимся и готовым к употреблению является продукт, тем важнее хранить его в более холодной и стабильной внутренней части холодильника, а не в дверце", – объяснил Коффман.

Относитесь к дверце как к дополнительному пространству для приправ и продуктов с низким уровнем риска, которые могут выдержать небольшое тепло.

