Часто холодильник гудит просто в рабочем режиме, но порой за этим шумом скрываются неисправности.

Холодильник – один из самых важных приборов на кухне, и его работа почти всегда сопровождается определенными звуками. Но если шум становится громким или необычным, это может вызывать беспокойство.

Ранее мы писали, почему бытовая техника сейчас так часто ломается, а эксперты из Mr. Appliance объяснили, почему холодильник постоянно гудит, когда это – сигнал о неисправности, и что делать в такой ситуации.

Почему гудит холодильник – какие звуки нормальные

Сперва уточним, что некоторые шумы не являются проблемой:

потрескивание и щелчки – результат температурного расширения;

бульканье или журчание – движение хладагента;

шипение и капание – работа системы разморозки.

Такие звуки обычно кратковременны и не требуют вмешательства.

Но если холодильник сильно гудит на протяжении долгого времени, стоит проверить основные элементы холодильника или качество его установки. Сперва рассмотрим внешние причины – то есть не связанные с поломкой деталей.

Температура внутри

Оптимальная температура холодильника – около 4 °C. Если внутри слишком холодно, образуется лед, который может мешать работе вентилятора: он задевает лопасти или блокирует их движение, из-за чего появляется шум и вибрация.

Неправильная установка

Иногда причина, почему холодильник гудит, вовсе не в механике, а в эксплуатации. Например, холодильник может стоять неровно, из-за чего время от времени могут возникать вибрации и постукивания. Также он может касаться стены или мебели, усиливая звук при работе.

Кроме того, причиной может быть ослабленный поддон в нижней части устройства: он начинает дребезжать или вибрировать при работе компрессора, из-за чего появляются посторонние звуки.

Гудит холодильник – что делать, если звук исходит изнутри

Теперь рассмотрим более неприятную ситуацию – когда шум связан с поломкой или неправильной работой основных компонентов техники.

Льдогенератор и подача воды

Встроенный льдогенератор может издавать жужжание при наборе воды и характерный щелчок при закрытии клапана. Но если холодильник гудит, но не морозит воду, возможна проблема с водопроводной линией или клапаном. В таких случаях часто требуется диагностика специалиста.

Грязные конденсаторные катушки и вентилятор

Еще одна причина, почему сильно гудит холодильник – его загрязнение. Дело в том, что когда пыль и грязь скапливаются на конденсаторе, это заставляет технику работать интенсивнее и перегреваться.

Конденсаторные катушки обычно расположены сзади или снизу и их рекомендуется чистить 1–2 раза в год. Для этого:

отключите холодильник;

удалите пыль пылесосом;

протрите влажной тряпкой и включите.

Учтите, что конденсатор должен полностью высохнуть перед началом работы.

Компрессор

Компрессор – "сердце" холодильника. Нормально он работает с мягким гулом, так что его громкое или непрерывное жужжание может указывать на перегрузку или неисправность. В таком случае нередки ситуации, когда холодильник гудит, но не запускается, и здесь без помощи специалистов не обойтись.

Впрочем, перед ремонтом стоит проверить более простые причины – например, загрязнение внутреннего вентилятора. Порой достаточно лишь протереть его тряпкой, и шум пропадет.

Вентилятор испарителя

Этот вентилятор находится в морозильной камере. Если он поврежден или задевает лед, также появляются скрежет и громкое жужжание.

Впрочем, если сильно гудит холодильник, вряд ли причина будет в вентиляторе, но перестраховаться лишний раз не помешает. В данном случае поможет временная разморозка, и если обнаружатся поврежденные детали, их нужно будет заменить.

Холодильник может издавать множество звуков – от абсолютно нормальных до сигналов неисправности. Если холодильник гудит, но не холодит, или если шум становится постоянным и громким, лучше проверить вентиляторы, чистоту системы охлаждения и работу компрессора, а затем – обратиться к специалистам.

