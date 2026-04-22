Прощайте, грызуны: простой кухонный ингредиент, который навсегда отпугнет крыс

С наступлением весны просыпается не только природа: крысы и мыши также становятся более активными. Этот период является сезоном размножения грызунов, когда они интенсивно ищут пищу и убежище. Если не подготовиться к их появлению вовремя, они легко могут поселиться в подвале или гараже.

Крысы могут разносить различные заболевания, и если они однажды размножатся, процесс их истребления станет трудоемким и дорогостоящим. Однако хорошая новость заключается в том, что существует простой и натуральный метод, который может помочь держать этих нежелательных гостей на расстоянии, пишет Blikk.

Крысы не выносят чеснок

Глен Пескетт, эксперт по обустройству дома, утверждает, что чеснок отлично подходит не только для придания вкуса блюдам, но и может помочь в отпугивании грызунов. Сильный, резкий запах чеснока чрезвычайно неприятен для крыс.

Грызуны в первую очередь полагаются на свое обоняние, когда ищут пищу или ориентируются в пространстве. Однако соединения серы, содержащиеся в чесноке, могут нарушить это восприятие, поэтому животные обычно избегают мест, где пахнет чесноком.

Как использовать чеснок

Метод крайне прост: стоит разложить несколько зубчиков чеснока в тех местах, где крысы или мыши могут легко проникнуть в здание. Это, например, подвал, гараж, чердак или зона кухни; также не стоит забывать о трещинах в наружных стенах здания, дверных проемах и вентиляционных отверстиях.

Защиту от грызунов можно дополнительно усилить с помощью других натуральных веществ с сильным запахом. Кайенский перец или яблочный уксус также могут помочь в отпугивании грызунов, так как интенсивные запахи действуют на них раздражающе.

Дополнительные советы для дома без крыс

Чеснок может быть полезным дополнением, но сам по себе он не является полным решением проблемы. Для профилактики необходимы еще несколько основных шагов:

Прежде всего, стоит ликвидировать возможные места для укрытия. Крысы охотно селятся в подвалах, гаражах или садах, где много тайников. В таких местах стоит навести порядок.

Важно также правильно обращаться с пищевыми отходами. Грызунов могут привлечь даже самые маленькие остатки еды, поэтому мусорные баки всегда должны быть закрыты и вовремя опорожнены.

Наконец, стоит тщательно осмотреть здание. Щели под дверями, трещины в стенах или места вокруг вентиляционных отверстий – все это возможные входы для грызунов. Их целесообразно устранить как можно скорее.

Ранее УНИАН сообщал, где на огороде лучше всего посадить картофель.

Вас также могут заинтересовать новости: