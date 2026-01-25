7-месячная война и гибель 'великого человека': мрачные предсказания Нострадамуса на 2026 год

Если верить знаменитому провидцу, 2026-й год обещает быть весьма насыщенным событиями.

Прошел почти месяц 2026 года – года, который, по мнению знаменитого французского провидца Нострадамуса, обещает быть весьма насыщенным событиями. И, как водится, не в хорошем смысле.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

Но прежде чем углубиться в то, что Нострадамус напророчил на 2026 год, стоит отметить: похоже, он намекал, что конец света наступит еще в 2025-м. Очевидно, тут он ошибся, пишет PennLive. Или, может быть, мы просто неправильно его истолковали.

Он писал катренами (четверостишиями), поэтому почти все сообщения о его предсказаниях – это всего лишь интерпретации написанного. Плохая новость заключается в том, что в прошлом Нострадамус выдавал некоторые катрены, которые пугающе точно описывали события, произошедшие на самом деле. Все это подводит нас к, судя по всему, ужасным вещам, которые он увидел в 2026 году.

"Кровавые реки" в Швейцарии

Существует катрен, который гласит: "Из-за милости, которую окажет город… Тичино переполнится кровью".

Тичино – это кантон в Швейцарии, край лесов, озер и ледников. Не совсем понятно, почему он может переполниться кровью… но давайте надеяться, что это предсказание – промах.

"Семимесячная война"

Также он писал: "Семь месяцев великой войны, люди погибли из-за зла / Руан, Эвре, Король не подведет".

Семимесячная война? Опять же, стоит надеяться, что провидец ошибся.

Удар молнии

Есть также катрен, который гласит: "Великий человек будет сражен днем ударом молнии". Здесь в игру вступают интерпретации. Если поискать в Google, можно найти мнения, что это относится к знаменитости, в которую буквально ударит молния.

Другие же полагают, что это метафора, указывающая на убийство крупной политической фигуры или лидера. И то, и другое – плохие новости.

Рой "пчел"

Наконец, есть катрен, в котором говорится, что "великий рой пчел поднимется ночной засадой".

Некоторые современные толкователи предполагают, что это может иметь какое-то отношение к атакам дронов.

