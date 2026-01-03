Предсказания Нострадамуса на 2026 год леденят душу: что ждет человечество

Ясновидящий предсказал падение "великого человека", а также пополнение рядов поклонников тоталитарных режимов.

Никто из предсказателей не делал столь мрачных прогнозов на 2026 год как Нострадамус.

Что сбылось из предсказаний Нострадамуса а 2025 год

На 2025 году Нострадамус предсказал конец войны в Украине, столкновение Земли с астероидом, наводнение Амазонки и возникновение водной империи.

Однако, как пишет Nypost, война на Украине все еще идет, хотя США и пытаются зставить российского диктатора Владимир Путин прекратить огонь.

Что касается апокалиптических астероидов, НАСА сообщило, что по состоянию на декабрь 2025 года 191 астероид опасно приблизился к Земле, но пока обошлось без столкновений.

В феврале и марте 2025 года река Эне в бассейне Амазонки пережила сильные дожди и разрушительные наводнения, которые опустошили коренные общины ашанинка.

Хотя появления водного царства не произошло, рост искусственного интеллекта, работающего на основе центров, использующих воду для охлаждения и увлажнения, можно назвать созданием империи и вопиющим экологическим ущербом.

Предсказания Нострадамуса на 2026 год

Нострадамус предсказал падение "великого человека" от удара молнии. Согласно 26-му стиху: "Великий человек будет поражен днем ​​молнией".

Слова предсказателя можно интерпритировать как убийство видной мужской фигуры или, возможно, как политический переворот.

В четверостишии II:26 Нострадамус пишет: "Из-за благосклонности, которую окажет город, Тичино переполнится кровью".

Тичино - регион на юге Швейцарии, усеянный озерами и альпийскими вершинами.

Касательно прогнозов о войне эксперты подозревают, что в ней будет участвовать Китай, который выдвинул претензии на участки океана у своего южного побережья.

В четверостишии VII: 26 Нострадамус обращался к морской тематике: "Фойсты и галеры вокруг семи кораблей, разразится смертельная война".

Фойсты - это легкие парусные корабли, а галеры - корабли, приводимые в движение веслами. Это предсказание, похоже, отсылает к морской битве.

В четверостишии I:26 Нострадамус писал: "Возникнет огромный рой пчел… ночью засада…"

Теоретики связывают образ пчелы с политикой. В этом смысле коллективный разум определенных идеологий может продолжать расти.

Поскольку черный - предпочтительный цвет фашистов, эксперты предполагают, что тоталитарные режимы пополнят свои ряды в 2026 году.

Ранее УНИАН писал о том, что Нострадамус "промахнулся" и оставил несостоявшиеся пророчества.

