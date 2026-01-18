Британская 'Ванга' сделала неожиданное предсказание о принце Гарри: такого никто не ожидал

Звездный экстрасенс сделала неожиданный прогноз для герцогов Сассекских.

Джейн Уоллес, работавшая с такими звездами, как Ким Кардашьян, Кайли Дженнер и Кейт Хадсон, пользуется настолько большим уважением, что ее часто сравнивают с легендарной Вангой – слепой болгарской провидицей, которой приписывают предсказание терактов 11 сентября и войны в Украине.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

Уоллес "увидела" насыщенные 12 месяцев для герцогов Сассекских, и, судя по всему, в будущем их ждет шокирующее объявление, пишет Mirror. Джейн предсказывает, что в 2026 году у пары родится еще один ребенок.

"Я чувствую, что Меган находится в хорошем состоянии. Эмоционально, ментально, физически и духовно – она словно обретает целостность. Их брак крепок и стабилен, и я чувствую, что для них двоих... я скажу так: будут новости об очередной беременности", – рассказала она.

Однако Джейн не считает, что возвращение Меган к актерской карьере будет успешным. Она добавила: "Я думаю, что ее карьера будет больше связана с продуктами. Будут какие-то мелочи, связанные с актерством, но я не чувствую, что она вернется к тому уровню, который был раньше. Она попытается, но я не думаю, что у нее получится. Она попробует еще раз зайти в актерство, но я вижу беременность и выпуск товаров".

Объявление о беременности от 41-летнего Гарри и 44-летней Меган определенно стало бы сюрпризом, заявляют журналисты. Ранее Гарри заявлял, что хотел бы иметь "максимум" двоих детей на фоне растущей обеспокоенности будущим Земли.

Обсуждая истощение мировых ресурсов, Гарри отметил: "Нам нужно напоминать всем: это происходит прямо сейчас. Мы уже живем в этом. Мы как лягушка в воде, которую уже довели до кипения. И это ужасает".

Гарри признал, что его отношение к планете изменилось после рождения сына Арчи, который появился на свет в мае того же года. "Я смотрю на это иначе, без сомнения. Но я всегда хотел попытаться обеспечить это [сохранение планеты], даже до рождения ребенка и надежды на детей", - отметил он.

Ранее УНИАН сообщал, что "Живой Нострадамус" сделал новое мрачное предсказание.

