Как почистить противень для духовки без агрессивной химии: три новых метода

Неожиданные способы избавиться от старых пятен и держать листы для выпечки в чистоте.

Как почистить грязные противни для выпечки, чтобы они выглядели как новые? Для многих противни - это одновременно самые любимые, но и постоянно грязные кухонные предметы. Мытье и замачивание не всегда избавляет от пригоревших остатков. Иногда время отложить мыло и воду и поискать новые методы очистки стойких пятен и остатков, пишет allrecipes.com.

Пищевая сода и уксус

Наполните раковину горячей водой. Добавьте равные части пищевой соды и белого уксуса (примерно по полстакана каждого).

Погрузите противень в смесь и оставьте от 30 минут до часа.

Слегка потрите противень грубой стороной губки. Трите круговыми движениями, чтобы избежать заметных царапин (хотя некоторые царапины все же могут остаться).

После того тщательно вымойте противни водой с мылом, чтобы удалить запах уксуса, и немедленно высушите, чтобы избежать ржавчины.

Попробуйте сушильные салфетки

Да, вы правильно прочитали. Это незаменимое средство для прачечной может помочь удалить засохшую грязь с листов для стирки.

Поставьте противень в раковину или на столешницу. Добавьте одно или два полотенца для сушки и средство для мытья посуды, а затем наполните лоток теплой водой. Оставьте на 2-3 часа или на ночь.

Когда вернетесь, выбросьте салфетки для сушилки и вылейте воду из поддона. Вымойте противень водой с мылом и губкой.

Попробуйте перекись воды и пищевую соду

Перекись водорода значительно упрощает очистку грязных противней. Однако, этот метод слишком жесткий для противней с антипригарным покрытием.

Начните со смешивания пищевой соды и перекиси водорода до пастообразного состояния.

Распределите смесь по поверхности противня и оставьте ее на 2-3 часа.

Используйте губку, чтобы удалить пасту. Никакого сильного трения не требуется!

Как поддерживать чистоту противней для выпечки?

Когда противни чистые от грязи, стоит сохранить их чистоту. Самый простой способ постоянно поддерживать чистоту - это использовать пергаментную бумагу или алюминиевую фольгу во время приготовления пищи.

Как почистить духовку

Напомним, что поддерживать чистоту духовки не так и трудно. После приготовления достаточно дождаться, пока духовка остынет, и протереть ее. Свежий жир легко отойдет. А уксус с пищевой содой поможет справиться с пятнами, которые уже въелись в поверхность.

