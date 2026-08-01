Как очистить противень от пригоревшего жира: способ с использованием алюминиевой фольги

Алюминиевая фольга достаточно прочная, чтобы удалить прижженные остатки пищи.

После приготовления многих блюд некогда блестящие противни часто покрываются припеченным жиром и подгоревшими остатками, которые не поддаются даже самой интенсивной механической очистке. Поэтому прежде чем доставать мощное чистящее средство, стоит попробовать решение, которое, скорее всего, уже есть в вашем кухонном ящике, а именно алюминиевую фольгу. Об этом пишет Southern Living.

Можно ли чистить противень с помощью алюминиевой фольги?

Как оказалось, скомканный шарик из алюминиевой фольги может эффективно очищать противень, помогая вам справиться с пятнами с помощью простого и доступного метода. В сочетании с тёплой водой и моющим средством для посуды или после короткого замачивания фольга действует как губка из стальной ваты, аккуратно соскабливая налёт и возвращая поверхности противня немного блеска.

"Это быстро, недорого и особенно полезно, когда приходится иметь дело с противнем, на котором уже слишком много раз запекали картошку", - добавили в материале.

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Почему это работает

Алюминиевая фольга достаточно твёрдая, чтобы удалить прижженные остатки пищи, однако в целом она мягче металла, из которого изготовлены большинство противней для выпечки. Такой баланс позволяет ей эффективно очищать, не будучи слишком абразивной.

"Ключевым фактором является трение. Когда вы сминаете фольгу в неплотный комок, рельефные выступы и края создают текстуру, которая помогает поднять грязь. Добавьте немного средства для мытья посуды - и вы получите простое, но эффективное средство для чистки. В случае более стойких загрязнений предварительное замачивание противня в горячей мыльной воде в течение 10-20 минут может еще больше облегчить работу", - утверждается в публикации.

Как это сделать:

промойте или замочите противень в теплой мыльной воде;

оторвите кусок алюминиевой фольги и скатайте его в шарик;

аккуратно протрите поверхность, уделяя особое внимание участкам с прижженными остатками;

тщательно промойте и полностью высушите.

Для дополнительной эффективности очистки перед чисткой посыпьте противень небольшим количеством пищевой соды.

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