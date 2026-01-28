Как распознать эмоционально незрелого человека в разговоре: психологи перечислили 11 фраз

Люди, которые не обладают эмпатией, не могут найти общий язык с другими и часто повторяют определенные фразы.

Не всегда легко вести разговор с некоторыми людьми. Они могут быть не открыты для глубоких разговоров, зато любят сосредоточиться на сплетнях и ставят социальный статус выше настоящих отношений. С такими людьми трудно наладить дружеские отношения, пишет Your Tango.

Издание объясняет, что не только то, что они говорят, затрудняет общение, но и неумение слушать. Такие люди не могут сосредоточиться ни на чем, кроме себя.

"Не имея эмпатии, они не могут найти общий язык с другими. Фразы, которые они используют, лишены смысла и порой могут быть оскорбительными", - говорится в статье.

Возможно, вы и хотите быть хорошим другом такому человеку, но эмоционально поверхностный человек не может видеть примитивные темы. Издание отметило, что если вы слышите одни и те же фразы снова и снова, то очевидно, что этому человеку не хватает глубины.

Перечень фраз, которые используют в разговоре эмоционально неглубокие люди:

1. "Ты слышал или слышала..."

Сплетни могут быть положительной вещью. Как показали результаты одного исследования, некоторые из нас способны сплетничать положительно. Однако, когда кому-то не хватает эмоциональной глубины, он полагается на разговоры о людях для развлечения. Такой человек может плохо говорить о других.

2. "Я думаю..."

Когда вы обсуждаете какую-то тему с эмоционально неглубоким человеком, вы заметите, что он часто употребляет фразу "я думаю". Когда вы задаете им вопрос, на который они не хотят отвечать, они делают общее утверждение и на этом заканчивают разговор.

3. "Я такой, какой есть..."

Поверхностные люди, как правило, эмоционально недоступны. Им может быть трудно говорить с другими о своем поведении.

Они не хотят брать ответственность за свои действия и нередко используют оправдания.

4. "Я не люблю драматических ситуаций..."

У каждого из нас есть друг, который говорит, что не любит драматических ситуаций, но на самом деле живет ради них. Он любит сплетничать и обсуждать людей за их спиной.

Поэтому, когда они используют эту фразу, она звучит неискренне. Очевидно, что такой человек не является честным.

5. "Ты слишком чувствительный или чувствительная..."

Если вы человек, который ведет глубокие разговоры с другими, вам, вероятно, кто-то уже говорил, что вы "слишком чувствительны".

Например, когда вы кому-то рассказываете, как вы себя чувствуете из-за поведения этого человека, он может оправдываться. Вас могут убеждать, что вы слишком серьезно все воспринимаете, тогда как этот человек не сделал ничего плохого.

6. "Я не понимаю, почему это имеет значение..."

Если вы разговаривали с кем-то и затронули тему, о которой этот человек не хотел говорить, он может сказать эту фразу. Для него это не важно, и он не понимает, почему для вас это имеет значение.

Отмечается, что это пример эмоциональной недействительности. Такому человеку не хватает глубины, чтобы понять других.

7. "Давайте просто перейдем дальше..."

Когда человек эмоционально неглубок, он может испытывать дискомфорт, открываясь другим, поскольку, вероятно, не уверен в себе. Он часто использует фразу, чтобы избежать слишком откровенных разговоров о своих истинных чувствах.

В материале указывается, что есть разговоры, которых большинство из нас предпочло бы избегать. Однако мы обычно понимаем, как важно углубляться в темы, которые вызывают у нас дискомфорт.

8. "Ты всегда это делаешь..."

Эмоционально поверхностные люди могут быть эгоистичными. Они не обращают внимания на то, как их поведение влияет на других людей. Такие люди ставят себя на первое место и не прилагают усилий в отношениях с другими.

Если вы скажете им что-то, чего они не хотят признавать, они и используют эти слова.

9. "Как хочешь..."

Они не хотят задумываться над тем, что вы говорите. Иногда они могут использовать эту фразу, чтобы снять с себя ответственность за свои эмоции. Нередко, произнося эти слова, они могут закатить глаза.

10. "Я не буду об этом говорить..."

Иногда вполне приемлемо избегать разговоров, например, если это деликатная тема или вы установили границу. Однако, когда человеку не хватает эмоциональной глубины, вы заметите, что он постоянно избегает определенных тем.

Это означает, что она не хочет тщательно анализировать свое поведение или слова.

11. "У меня все хорошо..."

Эмоционально поверхностные люди сделают все, чтобы избежать разговора. Хотя они хотят говорить о себе, они не хотят быть уязвимыми. Поэтому они используют эту фразу, когда их спрашивают, как дела.

