Эти 11 черт характера встречаются только у людей с очень низким IQ

Они часто испытывают трудности с любопытством, адаптивностью, гибким мышлением и пониманием точек зрения, отличных от их собственной.

Интеллект обычно определяется как способность человека рассуждать, решать проблемы, учиться на опыте и критически мыслить. Когда эти способности ограничены, это, как правило, проявляется очень узнаваемыми способами. Портал YourTango называет 11 очевидных черт, обычно встречающихся только у людей с очень низким IQ.

1. Они проявляют очень мало любопытства к вещам

Они довольствуются поверхностным пониманием проблем, не задумываясь о лежащих в их основе причинах. Они также, как правило, имеют меньший словарный запас и в целом более низкую интеллектуальную любознательность.

2. Им трудно адаптироваться к новым ситуациям

У них могут быть проблемы с планированием и решением проблем, что приводит к трудностям в привыкании к новым местам или новым ролям. Хотя у человека с низким IQ могут быть навыки, которые хорошо выглядят на бумаге, он часто сталкивается с трудностями в реальных жизненных ситуациях и не обладает достаточной умственной силой, чтобы найти выход.

3. Они переоценивают свои знания

Согласно эффекту Даннинга-Крюгера, люди, которые на самом деле очень мало знают о какой-либо теме, предполагают, что они очень хорошо в ней разбираются.

В то время как люди с высоким интеллектом открыто признают, чего они не знают, людям с низким интеллектом обычно не хватает интеллектуальной скромности, а это значит, что они не признают, что им трудно понимать определенные темы.

4. Они видят мир в черно-белых тонах

Американская психологическая ассоциация называет это "дихотомическим мышлением" или "поляризованным мышлением". Такие люди мыслят в терминах противоположностей, не признавая, что существуют и другие возможные результаты, помимо двух крайностей – добра и зла. Люди, демонстрирующие дихотомическое мышление, склонны использовать такие слова, как "всегда", "никогда" и "невозможно", описывая себя или свою жизненную ситуацию.

5. Они редко меняют свое мнение

Они придерживаются жесткой линии мышления и редко, если вообще когда-либо, меняют свои взгляды. Даже получая новую информацию, они отказываются менять свое мнение. Также эти люди плохо переносят интеллектуальные вызовы и могут стать раздражительными или грубыми, если их позиция подвергается сомнению.

6. Им трудно мыслить гипотетически

Из-за низкого IQ такие люди не склонны мыслить за пределами абсолютных истин. Им очень трудно думать о возможностях, выходящих за рамки того, что они знают и могут визуально видеть или понимать.

7. Они не сочувствуют другим

Согласно исследованию 2019 года, проведенному в Китае, люди с высоким интеллектом обладают большей эмоциональной чувствительностью и проявляют больше заботы о других, в отличие от людей с низким интеллектом.

8. Они почти полностью сосредоточены на себе

Их мышление часто сосредоточено на том, как события влияют на них лично, вместо того чтобы признать, что опыт и реальность других людей могут быть столь же обоснованными.

9. Они сильно полагаются на упрощенные объяснения

Такие люди склонны искать самый быстрый и простой ответ на все. Если ситуация сложная или неприятная, они часто сводят ее к одной простой причине, которая им кажется правильной, даже если она игнорирует важные детали. Вы можете заметить это, когда они объясняют сложные вопросы однострочными фразами вроде "Так уж устроены люди" или "Так было всегда".

10. Им трудно учиться на своих ошибках

Вместо того чтобы корректировать поведение после неудачи, они часто винят внешние факторы или других людей. Они повторяют одни и те же действия, не задумываясь о том, что пошло не так или что можно было бы сделать по-другому в следующий раз.

11. Они сопротивляются росту и самосовершенствованию

Они чувствуют себя хорошо такими, какие они есть, и считают, что личное развитие либо не нужно, либо предназначено для других людей. Любопытства к самосовершенствованию у них просто нет.

