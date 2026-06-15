В Лондоне бобры решили экологическую проблему, с которой местные власти боролись годами

Эту проблему местный совет не мог решить даже с помощью масштабных и дорогостоящих мер.

Группа бобров неожиданно решила проблему, которая десятилетиями беспокоила жителей северо-западного Лондона. Впервые за много лет они смогли предотвратить затопления, с которыми район Парадайс Филдс сталкивался с 1970-х годов, пишет The Independent.

Отмечается, что эту проблему местный совет не мог решить даже с помощью масштабных и дорогостоящих мер. Однако всего менее чем через год после того, как в октябре 2023 года на участок были завезены пять бобров, эти "инженеры" создали сложные водно-болотные угодья и построили сеть из по меньшей мере пяти плотин.

Специалист по городским бобрам Сениз Мустафа в разговоре с журналистами заявила, что плотины, которые построили бобры, замедлили поток воды вниз по течению и превратили парк в природную губку, способную хранить большие объемы воды. Она отметила, что жители района были очень рады появлению грызунов.

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"Район Гринфорд сильно пострадал от затоплений, и 2024 год стал первым годом, когда местность не затопило. Это касается не только людей, пытающихся добраться до метро, но и тех, кто находится в своих домах, идет на работу, в школу, пытается управлять автомобилем, так что это оказало прямое влияние", - рассказала Мустафа журналистам.

Она добавила, что сейчас в парке обитает по крайней мере восемь бобров.

В издании напомнили, что ранее в Лондоне не было бобров, так как их истребили из-за их меха и мяса. Теперь же и другие британские города планируют запустить аналогичные проекты по восстановлению популяции бобров.

"Если бы кто-то сказал мне, когда я только переехал сюда, что однажды я буду наблюдать за дикими бобрами в Лондоне, я бы подумал, что он сошел с ума. Вся водно-болотная зона вернулась к жизни, и теперь она может удерживать гораздо больше воды. Невероятно, но впервые за десятилетие жилые районы ниже по течению не пострадали от наводнений", - сказал журналистам британский телеведущий и натуралист Дэвид Аттенборо.

В издании добавили, что вырубка деревьев бобрами также позволила солнечному свету снова проникать в ручей, а более медленное течение улучшило качество воды. Это привело к возвращению рыбы в этот район и позволило сформироваться более сложным пищевым цепям, которые поддерживают насекомых, птиц, летучих мышей и амфибий.

Зачем бобры строят плотины

Ранее в BBC Wildlife Magazine рассказали, зачем бобры строят плотины. Так они пытаются создать безопасную и комфортную среду обитания.

Бобры предпочитают, чтобы вход в их жилище или нору был погружен под воду. Если бобры живут в районе с колебаниями уровня воды, они строят плотину, чтобы создать глубокий пруд. Плотины обычно не встречаются в больших реках и ручьях, так как глубина воды там достаточна.

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