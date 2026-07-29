Audi представила самый большой кроссовер в истории бренда: опубликованы впечатляющие фото автомобиля

Новинка отличается премиальной комплектацией и современными цифровыми технологиями.

Компания Audi представила новый флагманский кроссовер Q9, который стал самым большим автомобилем такого типа в истории немецкого бренда. Об этом производитель сообщил на своем сайте.

Длина кроссовера составляет 5310 мм, ширина – 2210 мм, а высота – 1810 мм.

В стандартной комплектации Audi Q9 имеет три ряда сидений и вмещает до семи пассажиров. За доплату покупателям предложат шестиместную версию с двумя отдельными креслами второго ряда с электрорегулировкой, подогревом, вентиляцией и функцией массажа.

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Модель получила автоматические двери, которые самостоятельно открываются и закрываются, распознают препятствия и поддерживают дистанционное управление через приложение myAudi.

Еще одной особенностью Q9 стала очень большая панорамная крыша. Ее площадь составляет примерно 1,5 м², а за доплату можно заказать электрохромное затемнение отдельных секций и декоративную подсветку.

На рынок Audi Q9 выйдет с дизельными силовыми установками. Покупателям предложат 3,0-литровый турбодизель V6 в двух вариантах мощности. Топовая версия будет развивать 220 кВт (299 л.с.) и 630 Нм, тогда как другой вариант будет иметь 180 кВт (245 л.с.) и максимальный крутящий момент на уровне 500 Нм.

Обе модификации получат гибридную систему MHEV plus с 48-вольтовой бортовой сетью. В её состав входят электрический компрессор и электродвигатель-генератор, способный кратковременно добавлять до 18 кВт (24 к.с.) во время интенсивного разгона.

За передачу тяги на колеса отвечают 8-ступенчатая автоматическая коробка передач Tiptronic и фирменная система полного привода quattro.

В стандартной комплектации модель получит адаптивную пневматическую подвеску. Она позволяет изменять высоту кузова в зависимости от условий движения, причем максимальный диапазон регулировки составляет 90 мм.

Среди доступных за доплату опций – спортивная подвеска и полноуправляемое шасси. Последнее позволяет поворачивать задние колеса на угол до 5 градусов, благодаря чему автомобиль становится более маневренным при движении по городу и в то же время более устойчивым на высоких скоростях.

Мультимедийная система работает на платформе Android Automotive OS и открывает доступ к магазину Audi Application Store. Среди её функций также есть интеграция ChatGPT, благодаря которой водитель может получать ответы на вопросы в формате естественного диалога.

За безопасность и комфорт во время движения отвечает широкий набор электронных ассистентов.

В него входят функции автоматического экстренного торможения, контроля слепых зон и кругового обзора. Также Audi Q9 может самостоятельно парковаться, помогать водителю при маневрировании с прицепом и предотвращать опасное открывание дверей.

Еще одной технологической опцией является Adaptive Driving Assistant Plus. На определенных автомагистралях Германии, США и Канады система позволяет водителю не держать руки на руле во время движения со скоростью до 130 км/ч.

При этом ответственность за контроль ситуации на дороге остается за водителем, который должен постоянно следить за дорожной обстановкой.

В Германии прием заказов на Audi Q9 начнется в конце июля 2026 года, первые автомобили покупатели получат уже в ноябре. Стоимость базовой дизельной версии Q9 TDI на немецком рынке будет начинаться от 108 400 евро.

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