Когда нужно переключать передачи на 'механике', чтобы снизить расход топлива

Есть несколько правил, которые помогут снизить расход топливо автомобиля.

Многие современные автомобили значительно экономнее старых моделей благодаря передовым технологиям, позволяющим сэкономить литры топлива. Однако расход топлива можно значительно сократить даже без этих технологий.

Как пишет SlashGear, для снижения расхода топлива нужно ориентироваться на более низкие обороты двигателя во время вождения. Однако важно не перестараться и придерживаться "золотой середины".

В издании отметили, что современные автоматические коробки передач делают большую часть работы за водителя. Поэтому эксперты сосредоточились на советах для владельцев моделей с механической КПП.

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В издании подчеркнули, что "золотая середина" (оптимальное число оборотов двигателя) зависит от конкретного автомобиля. Например, на грузовиках и дизельных автомобилях нужно переключать передачи значительно раньше, чем на бензиновых моделях.

По словам экспертов, важно ориентироваться не строго на число оборотов, а на степень нажатия на педать газа. В издании отметили, что от этого зависит, насколько большой будет расход у автомобиля.

В издании рассказали, что нужно нажимать на педаль как можно меньше, чтобы поддерживать скорость. Это обеспечит наилучшую топливную эффективность при любой заданной скорости.

Важно сделать так, чтобы автомобиль как можно дольше двигался с постоянной скоростью. Также нужно не раскручивать двигатель до высоких оборотов.

В издании отметили, что резкое ускорение и торможение приводят к потере энергии а значит и повышению расхода топлива. Дело в том, что для разгона автомобилям требуется гораздо больше энергии, чем для поддержания скорости.

Как найти "золотую середину"

В издании подчеркнули, что нельзя сразу сказать, на какой передаче автомобилю стоит ехать, чтобы снизить расход топлива. Обычно это нужно выучить на опыте - если автомобиль звучит "неровно", тогда пора переключиться на более высокую или более низкую передачу.

Эксперты советуют стремиться выбрать передачу, на которой двигателю потребуется меньше всего усилий для поддержания скорости. Разумеется, эти скорости и обороты будут варьироваться в зависимости от конкретных обстоятельств, но это общее практическое правило для всех водителей.

При какой скорости автомобиля расход топлива минимален

Ранее Blikk назвали оптимальную скорость движения автомобиля для сокращения расхода топлива. Важно добиться того, чтобы двигатель авто работал с максимальной термодинамической эффективностью.

Глава Главного управления дорожного движения Испании Пере Наварро рассказал о том, что в диапазоне скоростей от 90 до 100 км/ч двигатель работает с максимальной термодинамической эффективностью. Интересно то, что даже незначительное увеличение скорости сверх указанного диапазона может сильно повлиять на расход топлива.

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