100-летний голливудский актёр назвал секрет своего долголетия, и наука с ним согласна

Многочисленные научные исследования свидетельствуют о том, что актер прав в своих убеждениях.

Дик Ван Дайк, известный американский актер и комик, которому в декабре исполнилось 100 лет, назвал главную причину своего долголетия: позитивный взгляд на жизнь и то, что он никогда не злился.

Ван Дайк наиболее известен прежде всего ролью веселого трубочиста Берта в классическом мюзикле "Мэри Поппинс" (1964). Украинскому зрителю он может быть больше известен по поздним работам. Значительную узнаваемость в старости ему обеспечили роль Сесила Фредерикса во франшизе "Ночь в музее" (2006), а также эпизодическая роль доктора Таунсенда в культовом ситкоме "Клиника" (2003).

"Я всегда думал, что гнев и ненависть – это то, что разъедает человека изнутри. И я никогда по-настоящему не мог развить чувство ненависти. Были вещи, которые мне не нравились, люди, которых я не одобряю и не люблю. Но я никогда по-настоящему не мог ненавидеть до слёз", – рассказал Ван Дайк в недавнем интервью журналу People.

Он добавил, что его отец, Лорен Ван Дайк, "постоянно был огорчен состоянием дел в своей жизни" и умер в возрасте 73 лет.

Научный вестник Science Alert утверждает, что в словах актера может быть доля правды.

"Многочисленные исследования показали, что низкий уровень стресса и поддержание позитивного, оптимистичного мировоззрения коррелируют с долголетием", – пишет издание.

Science Alert, в частности, ссылается на результаты одного научного исследования, которое началось еще в 1930-х годах. Тогда исследователи попросили группу из 678 монахинь, большинству из которых было около 22 лет, написать автобиографию. В 1990-х исследователи сравнили эти автобиографии с показателями долголетия этих женщин.

Ученые обнаружили, что монахини, которые выражали больше положительных эмоций на раннем этапе жизни (например, выражали чувство благодарности, а не обиды), жили в среднем на десять лет дольше, чем те, чьи тексты были более негативными.

Другое исследование, проведенное в Великобритании в наше время, также показало, что оптимисты жили на 11–15 % дольше, чем пессимисты.

Еще одно масштабное исследование, в котором приняли участие около 160 000 женщин различного этнического происхождения, показало, что у оптимистов больше шансов дожить до 90 лет.

Одно из возможных объяснений этих результатов – влияние гнева на работу сердца. Гнев провоцирует выброс адреналина и кортизола, основных гормонов стресса в организме, особенно у мужчин. Даже кратковременные вспышки гнева могут привести к ухудшению сердечно-сосудистого здоровья, свидетельствуют исследования.

Другие интересные новости о долголетии

Как писал УНИАН, в рамках нового исследования ученые пришли к выводу, что здоровое питание и физическая активность не являются главными факторами долголетия. Они важны, но на первом месте всегда будет генетический фактор, который оказывает наибольшее влияние на продолжительность жизни.

Также мы рассказывали, что большинство 100-летних долгожителей являются фейковыми. В большинстве таких случаев речь идет об ошибках в документах или о пенсионном мошенничестве, когда родственники скрывают смерть человека ради государственных выплат.

