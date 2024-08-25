Долгожительство - это скорее результат везения и генетики, при этом многие из долгоживущих людей ведут крайне нездоровый образ жизни.

Смерть самого старого человека в мире Марии Браньяс Морера в возрасте 117 лет может заставить многих задуматься о секретах необычайно долгой жизни, но ученые говорят, что лучше не слушать советы о долголетии от самих столетних людей.

Как пишет The Guardian, сама Браньяс считала, что ее долголетие обусловлено "порядком, спокойствием, хорошей связью с семьей и друзьями, общением с природой, эмоциональной стабильностью, отсутствием забот и сожалений, большим количеством позитива и тем, что она держалась подальше от токсичных людей".

Что говорят ученые о долголетии

Однако Ричард Фарагер, профессор биогеронтологии из Брайтонского университета, говорит, что на самом деле ученые до сих пор пытаются выяснить, почему некоторые люди живут дольше 100 лет.

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По словам Фарагера, существует две основные теории. Первая, по его словам, заключается в том, что некоторым людям, по сути, просто повезло. Другими словами, если столетние люди имели определенные привычки, это не означало, что эти привычки определяли их долголетие.

"То, что вы выжили, выкуривая по 60 сигарет в день, не означает, что курение по 60 сигарет в день полезно для вас", - сказал Фарагер.

Вторая теория, по его словам, заключается в том, что столетние люди обладают особыми генетическими характеристиками, которые позволяют им прожить более долгую жизнь - другими словами, они стали более выносливыми благодаря своей генетике.

По словам Фарагера, обе теории, однако, приводят к одному и тому же предупреждению: "Никогда, никогда не слушайте советы по здоровью и образу жизни от столетних людей".

Он отмечает, что чаще всего столетние люди не занимаются спортом, довольно часто их рацион нездоровый и многие из них также курят.

Фарагер добавил, что многие из предложенных вариантов того, почему столетние люди живут дольше, на самом деле могут быть примерами обратной причинно-следственной связи. Например, идея о том, что позитивный настрой может помочь вам прожить очень долго, может, по крайней мере частично, корениться в том, что люди более оптимистичны, потому что у них лучше здоровье.

В то же время эксперты говорят, что существуют хорошо известные факторы, которые могут помочь увеличить продолжительность жизни на уровне населения, включая улучшение здравоохранения и гигиены.

Как говорит Дэвид Синклер, руководитель Международного центра долголетия, примерно 100 лет назад начался резкий скачок продолжительности жизни и эта тенденция сохранится в ближайшие 20 лет, во многом благодаря введению вакцинации и чистой воде.

В то же время он обращает внимание на тот факт, что долгая жизнь не гарантирует счастья, ведь очень часто долгожители сталкиваотся с трудностями, такими как жизнь в одиночестве в течение многих лет.

Ранее УНИАН рассказывал о 8 полезных для здоровья продуктах, которые чаще всего едят долгожители.

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