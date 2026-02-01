Ученые нашли главный фактор долголетия, и это не здоровое питание или спорт

Новые исследования показывают, что здоровый образ жизни помогает прожить дольше, но не является определяющим фактором.

Ученые пересмотрели роль генетики в долголетии людей. Новое исследование, опубликованное в журнале Science, показывает, что генетика влияет на продолжительность жизни человека значительно сильнее, чем считалось до сих пор.

Ранее ученые оценивали генетический фактор в продолжительности жизни в 10–25%. Это означало, что образ жизни, среда и случайные факторы играют главную роль. Однако такие оценки оказались ошибочными.

Проблема в том, что многие люди в прошлом умирали молодыми от внешних причин: инфекций, аварий, несчастных случаев. Эти смерти не зависят от того, как быстро стареет организм, и они "маскировали" генетическое влияние.

Группа нидерландских ученых проанализировала массив данных о продолжительности жизни пар близнецов из нескольких стран, отсеяв случаи смертей от внешних причин. Так они смогли оценить, насколько биологическое старение на самом деле определяет продолжительность жизни.

Исследователи обнаружили, что разница в продолжительности жизни однояйцевых близнецов была меньше, чем в случае с разнояйцевыми близнецами. Это указывает на определяющую роль генов в долголетии. В целом авторы исследования пришли к выводу, что генетический фактор на 55% определяет, сколько лет проживет человек.

Эта цифра согласуется с наследственностью других сложных черт человека. Например, рост человека или уровень интеллекта также примерно на 50% зависит от генетики.

"Эти соображения имеют важные последствия. Если продолжительность жизни в значительной степени определяется генетикой, то возможности влияния на скорость старения ограничены, в частности с помощью изменения образа жизни", - говорится в публикации.

Как писал УНИАН, около 900 тысяч лет назад предки человека пережили чрезвычайно глубокое и длительное "бутылочное горлышко": численность популяции сократилась до примерно 1–1,3 тысячи особей и оставалась на этом уровне более 100 тысяч лет. Этот период совпал с резкими климатическими изменениями, когда ухудшение условий окружающей среды и дефицит пищи сделали выживание ранних людей крайне сложным и поставили наш вид на грань исчезновения.

В то же время часть ученых считает, что этот кризис мог сыграть роль своеобразной "генетической перезагрузки", уменьшив разнообразие, но создав условия для закрепления важных эволюционных изменений.

