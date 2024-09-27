Не всегда, но в большинстве случаев истинный возраст "долгожителей" невозможно подтвердить.

Большинство долгожителей старше 100 лет на самом деле являются "фейковыми", а их реальный возраст меньше, чем они утверждают. Об этом в интервью The Conversation рассказал старший научный сотрудник Центра лонгитюдных исследований Университетского колледжа Лондона Сол Джастин Ньюман.

По словам ученого, тема фейковых долгожителей заинтересовала его в 2010-х годах. Тогда он развенчал несколько статей, опубликованных в авторитетных научных журналах Nature and Science.

"Я отследил 80% людей старше 110 лет в мире (остальные 20% - из стран, которые вы не можете проанализировать). Из них почти никто не имеет свидетельства о рождении. В США таких людей более 500; семеро имеют свидетельство о рождении. Что еще хуже, лишь около 10% имеют свидетельство о смерти", - рассказал Ньюман.

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В частности ученый критикует концепцию так называемых "голубых зон", - регионов мира, где якобы наблюдается повышенная концентрация столетних долгожителей, по сравнению с остальной планетой.

"Окинава в Японии является одной из таких зон. В 2010 году был проведен правительством Японии обзор, согласно которому 82% людей старше 100 лет в Японии оказались [уже] мертвыми. Секрет дожить до 110 заключался в том, чтобы не регистрировать свою смерть", - объясняет Ньюман.

Ученый отмечает, что по правительственным данным Японии, население Окинавы имеет худшее здоровье в стране, ест меньше всего овощей и употребляет слишком много спиртного. В своей статье он приходит к выводу, что бум "долгожительства" в бедных регионах (такова и Окинава на фоне остальной Японии) основывается на мошенничествах с пенсионными выплатами и ошибками документирования возраста человека.

То же самое касается других "голубых зон", убежден Ньюман.

"В Греции, по моим подсчетам, по крайней мере 72% долгожителей были мертвыми, пропавшими без вести или, по сути, мошенничеством с пенсиями", - рассказал он.

Например, в Италии в 1997 году было обнаружено мертвыми около 30 000 получателей "живых" пенсий.

По словам Ньюмана, большинство "долгожителей" на самом деле концентрируются в беднейших и самых проблемных регионах своих стран. Кроме проблем с отсутствием документов, или откровенной их фальсификацией, часто долгожители на самом деле сами не знают настоящей даты своего рождения. В это сложно поверить на первый взгляд, но даже многие люди среднего возраста не помнят, сколько им лет, говорит Ньюман.

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