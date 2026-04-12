Солнечные панели дают неожиданный эффект: пустыня может измениться до неузнаваемости

Солнечные панели, возможно, приносят миру пользу несколько способами.

Солнечная энергия доминирует на мировом рынке возобновляемых источников энергии, позволяя миллионам людей по всему миру значительно сократить не только свои ежемесячные счета, но и углеродный след. Однако ещё одно преимущество солнечных электростанций обнаружили в пустынях.

Издание ecoportal пишет, что недавнее исследование огромных солнечных электростанций по всему миру показало, что они могут создавать почти идеальные условия для растительности. Массивы солнечных панелей в пустыне Сахара оказывают неожиданное влияние на региональный климат.

Пустыня – это засушливая местность, где жизнь с трудом находит энергию и влагу, необходимые для процветания. Но солнечные панели приносят пользу окружающей среде несколькими способами. Помимо того, что они резко сокращают необходимость полагаться на национальные энергосети для получения электроэнергии, необходимой для повседневной жизни, солнечные панели создают почти идеальные условия для процветания жизни даже в пустыне.

Огромные массивы солнечных панелей в пустыне Сахара вызывают увеличение количества осадков и рост растительности. Они значительно понижают температуру вокруг песка, на котором установлены, эффективно "озеленяя" пустыню. Поскольку теплому воздуху вокруг панелей некуда деваться, кроме как подниматься вверх, он естественным образом образует огромные дождевые облака.

Это "пробуждение" пустыни приводит к появлению оазисов жизни, которые могут "озеленить" пустыню по мере строительства все новых и новых солнечных электростанций.

