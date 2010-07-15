Вода и тепло подорожают до 25%

Тарифы на теплоснабжение и горячее водоснабжение вырастут на 20-25% в связи с ростом цены на газ для предприятий теплокоммунэнерго на 50% с 1 августа, сообщил министр по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Украины Юрий ХИВРИЧ, передает УНИАН.

В себестоимости тепла и воды газ составляет в среднем 53%.

«По нашим расчетам, цена на тепло и на воду поднимется от 20 до 25%», - сказал он.

По прогнозным расчетам министерства, средний тариф на отопление увеличится на 73 коп. за 1 кв. м отапливаемой площади, на горячее водоснабжение - на 3,82 грн. за 1 куб. м воды, на газ, используемый на коммунально-бытовые нужды населения, - на 26,6 коп. за 1 куб. м газа.

ХИВРИЧ предполагает, что уровень оплаты ЖКУ населением снизится только в первые два месяца после повышения, а через три месяца вернется к предыдущему значению, которое было до повышения тарифов.

«Мы надеемся на помощь государства. Мы надеемся на то, что люди посчитают свои платежи, свои доходы и пойдут в собес, чтобы оформить субсидии, и эти субсидии пойдут как оплата за коммунальные услуги», - уточнил он.

ХИВРИЧ заявил, что неплательщикам не будут отключать тепло и горячую воду, поскольку техническая возможность для этого не предусмотрена.

По оценкам министра, тарифы на теплоснабжение и водоснабжение до конца этого года больше повышаться не будут.

Как сообщал УНИАН, предельный уровень цены на природный газ для предприятий теплоэнергетики, обеспечивающих отопление и горячее водоснабжение населения, с 1 августа вырастет на 50% - с 872,78 грн. до 1309,2 грн. за тыс. куб. м (с учетом НДС, сбора в виде целевой надбавки, тарифов на транспортировку и распределение газа).

Отпускные цены на природный газ для населения, дифференцированные по годовому объему потребления и наличию или отсутствию у абонента счетчика, с 1 августа вырастут на 50%.