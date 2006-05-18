Русский язык требует защиты (обновление)

* На Донбассе у меня живет родная тетка, я частенько у нее бываю. А я живу и работаю в Москве, родился в Воронеже, по профессии филолог. Украинский понимаю, но говорить не могу… Речь людей из Донецка в России воспринимается как украинская, хоть они и говорят "по-русски". Это не русский язык, и никогда таковым не станет. Пусть "оранжевые" успокоятся: Донецку нужно двести лет учиться, чтобы заговорить на русском языке...

* Можете на Донбассе говорить на каком угодно языке, только, ради Бога, не называйте его русским. Придумайте какое-нибудь название: малорусский, украинорусский или новоукраинский или как-то еще. Что бы сказал Толстой, если бы поднялся из гроба и услышал, что язык, на котором говорят на Донбассе, узаконен как "русский язык"!?

* Русские - это русские. И говорим мы на русском языке. Нас мало интересует, что там у вас на Донбассе или во Львове колотится, "чубьтесь" себе между собой сами. Но русский язык поганить вам никто не позволит…

* Почему-то каждый считает себя специалистом в области филологии… В России великое множество различных говоров. Но все это - русские говоры, или диалекты. На Украине, особенно на Донбассе и в Одессе, так называемый "русский" уже не является собственно русским говором. Это скорее просторечье, выходящее за рамки литературного языка. И, скорее всего - просторечье украинское, так как фонетика этих говоров в основе своей украинская (лексика-то и грамматика в русском и украинском мало чем различаются)…

* Украинский язык испытал меньшее влияние других, в том числе славянских языков, нежели современный русский, в котором около 40 процентов заимствований – фонетических, грамматических и лексических – из южнославянских языков (болгарского, македонского, точнее – из их общего предка).

*Особенности "донецкого языка" - весьма глубокое, украинское произношение гласных, что и задает тон акценту. (В любом языке акцент создается произношением гласных, которые заучить правильно артикулировать очень сложно.) Люди на Донбассе никогда не смогут правильно произнести русские а, о, е, и, у. У меня был однокурсник из Луганска, мы ему кличку дали - Яйцо. Он произносил это слово совершенно по-украински – «яйцо» (по-русски правильно - "иицо"). В Донецке говорят "кагхада" (вместо "когда"), "часнок" (вместо "чиснок"), «малако» (вместо «млаако»), "хто" (вместо "кто"). Ни одно слово не произносится по-русски. И еще один феномен: им, в Донецке, кажется, будто в Москве говорят "с акцентом". Это меня особенно умиляет. Ведь им негде слышать живую русскую речь, а свою они воспринимают как «правильную». И это катастрофа для носителей исконного русского языка.

*Мой главный тезис: поддерживаю Донецк и другие области по языковому вопросу, но предлагаю местным властям плотно заняться действительно русским языком - с привлечением к его распространению и обучению ему специалистов. Русский язык, как никакой другой, требует сегодня защиты.

Петруха, г. Москва (из полемики на форуме)