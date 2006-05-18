Донецкий облсовет придал русскому языку статус регионального

Сегодня Донецкий облсовет принял решение о придании русскому языку на территории Донецкой области статуса регионального. Соответствующее предложение было внесено в повестку дня и рассмотрено на сессии Донецкого областного совета.

Из 133 присутствующих на сессии депутатов облсовета, 115 проголосовали за принятие данного предложения.

По решению облсовет русский язык можно использовать «на территории Донецкой области, наряду с государственным – украинским языком, в качестве языка работы, делопроизводства, документации и взаимоотношений населения, государственных, общественных органов, предприятий, учреждений и организаций, а также образования, науки и культуры».

Кроме того, Донецкий облсовет решил направить в Верховную Раду Украины обращение с предложением о придании русскому языку статуса государственного языка наряду с украинским.

Как сообщал УНИАН, 5 мая исполняющий на то время обязанности председателя Донецкой областной государственной администрации Сергей ДЕРГУНОВ заверил, что власти области не намерены придавать русскому языку статуса регионального, как это сделали в Харькове, Луганске и Севастополе.

"Я ни в одном законе не прочитал, что такое региональный язык. Существует Конституция Украины, и в ней указано, что государственным языком является украинский язык", - отметил С.ДЕРГУНОВ. При этом он подчеркнул, что тему языка поднимают некоторые политические силы исключительно во время предвыборной кампании.

Справка УНИАН. 25 и 26 апреля Луганский областной совет и Севастопольский горсовет приняли решение о предоставлении русскому языку статуса регионального, соответственно, в области и городе.

Еще раньше, 6 марта 2006 года, за предоставление русскому языку статуса регионального в Харькове проголосовали депутаты Харьковского городского совета.

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО дал поручение Министерству юстиции Украины и Генеральной прокуратуре изучить вопрос о соответствии законодательству решений ряда местных советов о предоставлении русскому языку статуса регионального.