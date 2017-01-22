Лента новостей
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Пресс-центр11:30 24.01.2017«Как сделать территориальные общины действенными? Сотрудничество ради локальных изменений: успешные практики из Польши и Украины»14:00 01.02.2017Круглый стол в рамках проекта «#EUkraine» на тему: «Защита интеллектуальной собственности: грозит ли Украине попадания в «черный список».
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15:12 Обновлено В Брюсселе проходят Дни украинского кино (фото)
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08:00 Мнение Когда бандура и баян эффективнее политиков (укр.)
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