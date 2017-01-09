Лента новостей

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Мнения

Максим Розумный

Не о чем договариваться (укр.)

Николай Сирый

Высший совет правосудия уменьшит политические влияния на судей (укр.)

Виктор Суслов

Ограничение денежных расчетов наличными: выгода для банков и убытки для украинцев

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