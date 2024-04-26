Вечером в пятницу, 26 апреля, в Броварах Киевской области произошло дорожно-транспортное происшествие с пострадавшими.

Согласно распространенному в сети видео, водитель был пьян - алкотестер показал результат в 2,31 промилле. Свидетели говорят, что он сбил четырех человек, в том числе ребенка. Одного из пострадавших доставали из-под машины.

В сети сообщили, что за рулем находился председатель Броварской районной государственной администрации Владимир Майбоженко. Вскоре в Киевской областной государственной администрации заявили, что он будет уволен.

"Это единственный правильный шаг после ужасного инцидента, который произошел в Броварах и в результате которого пострадали 4 человека. В частности 3 взрослых и один ребенок. Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь, прежде всего медицинская", - написал глава ОГА Руслан Кравченко.

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