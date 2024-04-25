"Каскадер", "Крашанка" и "Городской охотник": главные кинопремьеры недели

УНИАН подготовил традиционную подборку киноновинок этой недели – как в кинотеатрах, так и онлайн.

На этой неделе в украинский прокат выйдет комедийный экшн "Каскадер" с Райаном Гослингом и Эмили Блант в главных ролях. Снял его Дэвид Литч – профессиональный каскадер и режиссер кинохитов "Джон Уик", "Дэдпул 2" и "Скоростной поезд".

Также в кинотеатрах можно будет посмотреть украинскую комедию "Крашанка", французскую мелодраму "Ночные незнакомцы", японское аниме "Spy x Family: Код белый" и еще несколько новинок.

Тем временем, онлайн на Netflix выйдет японский комедийный детектив "Городской охотник", основанный на культовой одноименной манге 80-х.

Обо всех киноновинках недели читайте в обзоре УНИАН.

Каскадер

The Fall Guy (США, 2024, комедия/драма/экшн)

Фильм, основанный на одноименном сериале 1980-х годов, расскажет о каскадере по имени Кольт, который переживает не лучшие времена. Однажды его нанимают дублировать известнейшую звезду боевиков Тома Райдера, и когда кажется, что его жизнь вот-вот наладится – все идет наперекосяк. Оказывается, режиссером фильма является бывшая девушка Кольта, с которой они плохо разошлись, и она совсем не рада сотрудничеству. Более того, звездный актер внезапно исчезает – и теперь Кольт должен применить все свои навыки, чтобы отыскать Райдера, если он хочет сохранить эту работу.

Главные роли в фильме исполнили Райан Гослинг ("Драйв", "Бегущий по лезвию 2049", "Барби"), Эмили Блант ("Тихое место", "Оппенгеймер", "Продавцы боли"), Аарон Тейлор-Джонсон ("Пипец", "Мстители: Эра Альтрона", "Скоростной поезд"), Стефани Сюй ("Все везде и сразу"), Уинстон Дюк ("Черная пантера"), Анна Веддингем ("Тед Лассо") и другие.

Режиссером фильма выступил бывший дюблер Брэда Питта и Жана-Клода Ван Дамма, профессиональный каскадер Дэвид Литч, который до этого снял фильмы "Джон Уик", "Атомная блондинка", "Дэдпул 2", "Форсаж: Хоббс и Шоу" и "Скоростной поезд".

Мировая премьера фильма состоялась на американском кинофестивале SXSW 12 марта 2024 года, где он получил в основном положительные отзывы от критиков.

На данный момент оценка фильма на IMDb составляет 7,4 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes он получил 90% одобрения от критиков. В то же время, на Metacritic киноэксперты оценили его в 77 из 100 баллов, что соответствует характеристике "в целом положительные отзывы".

Кстати, между титрами есть дополнительная сцена, которой лучше дождаться. Тем более что ждать придется за просмотром кадров с работой команды каскадеров.

Подробнее о фильме читайте в нашем отдельном обзоре.

Крашанка

(Украина, 2024, комедия)

Накануне Пасхи Иван Андреевич Забияка собирается отправить ракету на Москву. Для этого он ремонтирует пульт управления ракетной установки под таинственным названием "Поезд номер ноль", который в советские времена служил подвижной платформой для запуска ядерных ракетных боеголовок. Неожиданный приезд дочерей, сына и внука портит все планы. Замысел, который вынашивался несколько месяцев, под угрозой срыва – Андрей Иванович оказывается под строгим надзором дочерей, которые засылают самого младшего внука Мишаню стать дедовой тенью. Сообразительный малый быстро выкручивает ситуацию в свою пользу. Удастся ли каждому из членов семьи достичь своей цели: разобраться в себе, отпустить призраков прошлого и в конце концов бахнуть ракетой по Кремлю?

Главные роли в фильме исполнили Станислав Боклан ("Слуга народа", "Пульс", "Нереальный КОПец"), Олеся Жураковская ("Первые ласточки", "Оставайся онлайн"), Даша Легейда ("Черкассы"), Владимир Гладкий ("Дикое поле", "Я и Феликс") и другие.

Режиссером фильма выступил Тарас Дударь, который до этого снял фильм "Генделик".

Ночные незнакомцы

Une nuit (Франция, 2023, мелодрама)

Может ли громкая ссора в подземке вылиться в пылкую страсть? В Париже – может. Натали и Эмерик – двое незнакомцев, которые случайно столкнулись в ночном метро. Их спор в переполненном вагоне обернется спонтанной близостью в фотобудке. Вместе они проведут беззаботную ночь под французским небом, чтобы на рассвете узнать, продолжат ли они путь вместе.

Режиссер и автор сценария – Алекс Лутц, который также исполнил главную мужскую роль. Он известен своими актерскими работами в фильмах "Вихрь" Гаспара Ноэ и "Афера мистера Нока" с Омаром Си. Лутц не впервые снимает ленту, в которой играет: его предыдущая картина "Парень" была номинирована на премию "Сезар" в пяти номинациях и премию "Люмьер" в двух категориях. Лутц получил призы на обеих премиях за свою актерскую игру.

Главную женскую роль исполнила Карин Виар, звезда фильма Жана-Пьера Жене "Деликатесы".

Фильм впервые был представлен прошлой весной во второй по важности конкурсной программе Каннского кинофестиваля – "Особый взгляд".

На данный момент его оценка на IMDb составляет 5,9 из 10 баллов.

Интересные факты о фильме читайте в нашем отдельном материале.

Spy x Family: Код белый

Spy x Family: Code: White (Япония, 2023, комедия/экшн/аниме)

Он – шпион. Она – наемный убийца. Вместе Лойд и Йор ведут двойную жизнь, скрывая настоящую ситуацию от других и притворяясь идеальной семьей. Однако их приемная дочь Аня – телепат и знает их невероятные тайны, хотя родители и не в курсе. Уехав с семьей на зимние каникулы подальше от города, Лойд пытается продвигать текущую миссию "Операция Стрикс", однако ситуация осложняется, когда к ней ошибочно присоединяется Аня и запускает события, угрожающие миру во всем мире.

На данный момент оценка фильма на IMDb составляет 7,3 из 10 баллов.

Клаустрофобы: Без сна

Double Blind (Ирландия, 2023, триллер/ужасы)

Группа незнакомых молодых людей собирается вместе после того, как они получили тайное сообщение об участии в эксперименте. Организаторы заявляют, что это будет обычное тестирование медикаментов. Задача – продержаться как можно дольше без сна. Но участников исследования не предупредили, что лекарства имеют побочный эффект. И теперь нужно во что бы то ни стало найти способ не заснуть, иначе умрешь.

На данный момент оценка фильма на IMDb составляет 5,6 из 10 баллов.

Заклятие. Зарождение зла

Auxilio (Аргентина, Колумбия, 2023, ужасы)

События фильма происходят в 1931 году. В центре сюжета – бунтующая и непокорная девушка Эмилия, сосланная отцом в монастырь против собственной воли. Ее приезд сопровождается серией паранормальных явлений, которые впоследствии становятся все сильнее. Чтобы получить свободу, Эмилии придется разгадать тайну проклятия монастыря и его жительниц.

На данный момент оценка фильма на IMDb составляет 4,6 из 10 баллов.

Городской охотник

City Hunter (Япония, 2024, экшн/комедия/детектив/романтика)

Главный герой – исключительный стрелок и безнадежный плейбой, частный детектив Рэ Саеба, который неохотно заключает союз с сестрой своего покойного партнера, чтобы расследовать его смерть. Фильм основан на одноименной манга-серии от Цукаса Ходжо, впервые выпущенной в 1985 году. Это уже далеко не первая экранизация этой манги.

Фильм станет доступен на Netflix с 25 апреля 2024 года.

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Кроме того, вы можете посмотреть фильмы, вышедшие в предыдущие недели, и самые интересные сериалы апреля 2024 года – на этой неделе на Netflix выйдет фэнтези-сериал "Мертвые парни-детективы".

Марина Григоренко